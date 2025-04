Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der FC Aich (in blau) in der Bezirksliga-Partie gegen den TSV Neuried (in weiß). – Foto: Dieter Metzler

Ein Triumph für die Moral: Der FC Aich kann doch noch gewinnen Aufsteiger bezwingt Neuried Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd TSV Neuried FC Aich Der FC Aich kann doch gewinnen: Im 24. Bezirksligaspiel fährt der Aufsteiger zum ersten Mal drei Punkte ein. Ein wichtiger Sieg für die Moral. Aich - Endlich, im 24. Anlauf, hat der Aufsteiger FC Aich seinen ersten Saisonsieg feiern können. Mit 2:1 besiegte der Dorfclub den TSV Neuried und feierte einen großen moralischen Erfolg. So., 06.04.2025, 15:00 Uhr FC Aich FC Aich TSV Neuried TSV Neuried 2 1 Die Gäste aus Neuried kamen mit dem Ziel zum sieglosen Schlusslicht, drei Punkte einzutüten, die die Elf von TSV-Trainer Thomas Hiechinger nach vier Pleiten in Folge selbst dringend benötigte, um nicht auf einen der drei Abstiegs-Relegationsplätze abzurutschen. Jetzt trennt die Münchner Vorstädter nur noch ein Punkt, und sie sind drin im Abstiegskampf. Die Elf von Aichs Coach Marcel Aue bleibt nach dem ersten Saisondreier weiter abgeschlagen auf dem einzigen Abstiegsplatz, aber dennoch knallten nach dem Schlusspfiff im Aicher Sportpark die Kronkorken. Dabei hatte die Hiechinger-Elf losgelegt wie die Feuerwehr. Sie wollte die Gastgeber unbedingt früh in Rückstand schießen. Doch die tief stehende Aichs Abwehr hielt dem Druck stand. „Vor dem Spiel habe ich den Jungs gesagt, das Glück bekommt man nicht geschenkt, das muss man sich erarbeiten“, berichtete Aue. Aber seine Mannschaft habe auch so verdient gewonnen und hätte nach dem 2:1, als Neuried dann die Abwehr öffnete, noch den einen oder anderen Treffer nachlegen müssen. „Das war das einzige Manko.“ Doppelter Torschütze Aue lobte alle Spieler: „Jede Taktik im Fußball ist nichts wert, wenn das Team nicht Charakter beweist und jeder für jeden kämpft.“ Zum Matchwinner avancierte Manuel Milde. Ihm wurde der Ball in den Lauf gespielt. Mit einem Flachschuss überwand er Neurieds Torwart Martin Egner. Als Peter Graf für die Gäste nach einer knappen Stunde den Ausgleich erzielte, hatte erneut Milde sechs Minuten später die passende Antwort mit dem Tor zum 2:1 parat. In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne und fingen sich viele Gelbe Karte ein. Einen Treffer erzielten sie nicht mehr.