Ein Tritt auf dem Fußballplatz und seine Folgen vor Gericht

Abgesehen von den sportgerichtlichen Folgen ist unserer Redaktion bekannt, dass es auch in einigen dieser Fälle vor ordentlichen Gerichten weitergeht. Schiedsrichter Robin Nilgen etwa hat den Fall seinem Anwalt übergeben, auch wenn sein Peiniger fünf Jahre keinen Fußball mehr spielen darf. Baykal Günes, Vater des in Mönchengladbach attackierten Kapellener Jugendspielers, hat sich bei unserer Redaktion gemeldet, weil er mit dem Urteil des Jugendsportgerichts nicht einverstanden ist. Auch er hat einen Anwalt eingeschaltet. Und der SVG-Vorsitzende Murat Aydin erklärt, dass die Grevenbroicher unabhängig vom Ausgang des sportgerichtlichen Prozesses Strafanzeige wegen der rassistischen Eskalation gestellt haben.

Welche harten Konsequenzen es haben kann, wenn Menschen auf dem Fußballplatz alle Hemmungen verlieren, macht der Fall von Leonhard Berghaus vor dem Neusser Amtsgericht deutlich. Sein Angreifer erschien zwar nicht und ließ damit die Richterin, die Staatsanwältin, das Opfer und seinen Vater als Nebenkläger sowie die beiden geladenen Zeugen vergeblich warten. Doch damit kommt er selbstredend nicht davon. Einem Austausch zwischen der Richterin und der Staatsanwältin war zu entnehmen, dass sogar eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr in Betracht kommt. Neben einem Schmerzensgeld müsste er im Falle einer Verurteilung zudem für die Gerichtskosten aufkommen. Letztlich stellte die Richterin einen neuen Verhandlungstermin für September in Aussicht und ordnete an, dass der nicht erschienene Angeklagte dann von der Polizei vorgeführt wird.

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