Ein Tritt auf dem Fußballplatz und seine Folgen vor Gericht

Die Uhr zeigt 9.15 Uhr. Leonhard Berghaus steht mit seinem Vater Michael vor dem Amtsgericht in Neuss. Der 25-Jährige ist angespannt, denn in einer Viertelstunde soll die Gerichtsverhandlung gegen den Mann beginnen, der ihn am 9. November 2025 bei der Kreisliga-C-Partie SVG Weißenberg III gegen die SG Kaarst II am Boden liegend mit einem Tritt gegen den Kopf attackiert haben soll. Die Partie wurde abgebrochen und sogar die Polizei rückte damals mit einem massiven Aufgebot an.
Das Kreissportgericht des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss hat sich bereits festgelegt und den Täter von der SG Kaarst für ein Jahr gesperrt. Doch in der Öffentlichkeit bleibt meist unbeachtet, dass Attacken auf Fußballplätzen auch noch weitreichendere Folgen haben können. So wie für den Angreifer von Leonhard Berghaus, der sich an diesem Tag im Amtsgericht nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten soll. Michael Berghaus, selbst Anwalt, tritt als Nebenkläger auf und will zivilrechtlich Schmerzensgeld für seinen Sohn einklagen.
„Das Sportgericht hat den Fall zwar gut aufgearbeitet und die Schuld des Angeklagten herausgearbeitet. Doch ich finde, dass das bei so einer Tat nicht ausreicht“, sagt Michael Berghaus und ergänzt: „Mir ist wichtig zu zeigen, was da noch alles nachkommen kann, wenn man sich auf dem Fußballplatz nicht benimmt. Bei gefährlicher Körperverletzung droht sogar eine Gefängnisstrafe.“
Klar ist, dass die Anzahl gewalttätiger und/oder rassistischer Vorfälle im Vergleich zur Zahl der Amateurspiele, die jedes Wochenende im Fußballverband Niederrhein über die Bühne gehen, verschwindend gering ist. Gleichwohl ist auffällig, dass es in den vergangenen Monaten zu einer Häufung kam. An dem Tag im November, an dem Leonhard Berghaus attackiert wurde, gab es zum Beispiel noch zwei weitere Partien in der Kreisliga C, zu denen die Polizei ausrücken musste. Auch nach Hoeningen, wo Schiedsrichter Robin Nilgen von einem Spieler des PSV Neuss III geschlagen wurde. Der Spieler ist inzwischen vom Sportgericht für fünf Jahre gesperrt worden. Das ebenfalls abgebrochene Match der SG Frimmersdorf/Neurath gegen den SVG Grevenbroich II bekam ein Nachspiel vor dem Verbandssportgericht, weil auch Rassismusvorwürfe im Raum standen.
Der Kreisfußballausschuss unter der Führung von Daniela Dohmen nahm die Vorfälle zum Anlass, den verpflichtenden Einsatz von Ordnern wieder einzuführen. Zudem wurde vor dem Rückrundenstart eine außerordentliche spieltechnische Tagung mit allen Kreisvereinen einberufen. „Dort habe ich klargemacht, dass ich die Entwicklung bei uns im Kreis bedenklich finde. Erfreulich war, dass von den Vereinen viele Ideen kamen, was wir dagegen unternehmen können“, so Dohmen, „danach ist es dann auch merklich ruhiger geworden.“
Im Februar dieses Jahres ging es dann allerdings in der Nachbarschaft weiter, als nach der Partie in der A-Jugend-Sonderliga des SC Kapellen bei Fortuna Mönchengladbach zwei Kapellener Spieler körperlich angegangen wurden. Einer so schwer, dass er anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Zusätzlich gab es auch dort Rassismusvorwürfe. Bundesweit für Aufsehen sorgten die Schiedsrichter des Fußballkreises Wuppertal/Niederberg im April mit einem Streik. Auslöser war das C-Liga-Spiel SSVg Velbert III gegen den FC RW Heiligenhaus II, bei dem Jagdszenen von Heiligenhauser Spielern auf den Schiedsrichter zu einem Abbruch der Partie geführt hatten. Und Mitte April kam es in der Kreisliga C Moers in der Partie SV Schwafheim III gegen den SC Rheinkamp III ebenfalls zu einem Abbruch wegen eines Angriffs auf den Schiedsrichter.
Zuletzt schrieb dann wieder der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss negative Schlagzeilen. In der Kreisliga-B-Partie zwischen der gastgebenden SVG Grevenbroich und der DJK Hoisten soll es von Gästefans zu permanenten Beleidigungen gekommen sein, die dann sogar im mehrfachen Zeigen des in Deutschland verbotenen Hitlergrußes und in einem Abbruch der Partie gipfelten. Eigentlich sollte das Sportgericht über den Spielabbruch schon in der vergangenen Woche entscheiden, doch weil laut dem SVG-Vorsitzenden Murat Aydin von Hoistener Seite niemand erschienen war, wurde für diesen Mittwoch ein neuer Termin angesetzt. Die Verhandlung über den rassistischen Teil der Ausschreitungen erfolgt wie bei vielen solcher Fälle beim Verbandsgericht in Duisburg. Nicht so allerdings bei den Rassismus-Vorwürfen von Anfang Mai, als bei einer A-Liga-Partie ein Akteur der DJK Novesia einen Spieler des gastgebenden FC Delhoven entsprechend beleidigt haben soll. Darüber soll am Dienstag auf Kreisebene entschieden werden.
Abgesehen von den sportgerichtlichen Folgen ist unserer Redaktion bekannt, dass es auch in einigen dieser Fälle vor ordentlichen Gerichten weitergeht. Schiedsrichter Robin Nilgen etwa hat den Fall seinem Anwalt übergeben, auch wenn sein Peiniger fünf Jahre keinen Fußball mehr spielen darf. Baykal Günes, Vater des in Mönchengladbach attackierten Kapellener Jugendspielers, hat sich bei unserer Redaktion gemeldet, weil er mit dem Urteil des Jugendsportgerichts nicht einverstanden ist. Auch er hat einen Anwalt eingeschaltet. Und der SVG-Vorsitzende Murat Aydin erklärt, dass die Grevenbroicher unabhängig vom Ausgang des sportgerichtlichen Prozesses Strafanzeige wegen der rassistischen Eskalation gestellt haben.
Welche harten Konsequenzen es haben kann, wenn Menschen auf dem Fußballplatz alle Hemmungen verlieren, macht der Fall von Leonhard Berghaus vor dem Neusser Amtsgericht deutlich. Sein Angreifer erschien zwar nicht und ließ damit die Richterin, die Staatsanwältin, das Opfer und seinen Vater als Nebenkläger sowie die beiden geladenen Zeugen vergeblich warten. Doch damit kommt er selbstredend nicht davon. Einem Austausch zwischen der Richterin und der Staatsanwältin war zu entnehmen, dass sogar eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr in Betracht kommt. Neben einem Schmerzensgeld müsste er im Falle einer Verurteilung zudem für die Gerichtskosten aufkommen. Letztlich stellte die Richterin einen neuen Verhandlungstermin für September in Aussicht und ordnete an, dass der nicht erschienene Angeklagte dann von der Polizei vorgeführt wird.
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