Ein Trio wechselt zum Verbandsliga-Absteiger FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann gleich drei weitere Neuzugänge vom SV Fellbach vermelden. Mit Niklas Weiß, Bendito Calemba aus dem aktuellen Verbandsliga-Kader sowie David Gerstner, dem aktuellen U19-Kapitän, wechseln drei talentierte Spieler zum FSV Waiblingen. Die Motivation bei den Neuzugängen ist groß: Auch sie blicken voller Vorfreude auf die neue Herausforderung beim FSV Waiblingen und wollen ihren Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.

Große Erleichterung und hohe Erwartungen beim Sportdirektor

Die sportliche Leitung blickt mit großer Zufriedenheit auf diesen dreifachen Transfer. In einer Pressemitteilung des Vereins freut sich Sportdirektor Sandro Palmeri über die Verpflichtungen: „Wir sind sehr glücklich, dass sich alle drei Spieler für unseren Weg entschieden haben. Niklas und Bendito bringen bereits wichtige Erfahrung aus dem Verbandsliga-Bereich mit. David ist trotz seines jungen Alters bereits Kapitän der U19 und übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz. Alle drei passen sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein und werden unseren Kader verstärken.“

Ein herzlicher Empfang für eine verletzungsfreie Zukunft

Beim von der sportlichen Krise getroffenen Verein herrscht trotz des Abstiegs eine spürbare Willkommensatmosphäre für die Zukunft des Kaders. Der FSV Waiblingen heißt Niklas Weiß, Bendito Calemba und David Gerstner willkommen und wünscht allen drei Spielern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit.