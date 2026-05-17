Ein Trio steigt ab – Sulzbach feiert Kruppa und Aufstieg Relegation im Kreis Regensburg - Sonntag: Türk Genclik siegt klar und bleibt im Kreisliga-Rennen +++ Stadtamhof stellt künftig zwei Teams in der Kreisklasse von Florian Würthele · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser

In Brunn kämpfen zur Stunde der TV Hemau (in Rot) und der SV Leonberg um die Kreisliga. – Foto: Florian Würthele

Weitere Würfel sind gefallen: Im Fußballkreis Regensburg wurde am Sonntag die 1. Relegationsrunde zur Kreisliga und Kreisklasse abgeschlossen. Hier gab es Freudentränen, dort frustrierte Gesichter. Zwei Begegnungen um ein Kreisliga-Ticket werden erst um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Spielberichte.

Relegation zur Kreisliga







Der Traum von der direkten Rückkehr in die Kreisliga lebt für den SV Türk Genclik weiter. In Wörth ab der Donau setzte sich die spielerische Klasse des Kreisklassen-Vizemeisters aus dem Regensburger Osten am Ende klar durch. Die Tore wurden fein herausgespielt. Ahmad Al Ahmad (32.), Mateo Hasa (55.) und der eingewechselte Mohammad Rashid (76.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Die SG Peising/Bad Abbach II hatte bei einem späten Lattentreffer Pech, am Ausgang hätte ein Tor aber wohl nichts mehr geändert. „Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft und haben uns die Tore schön herausgespielt. Insgesamt war es ein sehr faires Spiel mit einem verdienten Ergebnis für uns. Jetzt heißt es für uns, den Fokus auf das nächste Relegationsspiel zu richten“, freute sich Türk Gencliks Abteilungsleiter Selahattin Aslan gleich nach dem Spiel. Während die SG, die es ab der neuen Saison ja nicht mehr gibt, absteigen muss, spielen die Regensburger nächste Woche gegen den SV Aichkirchen final um einen Platz im Kreisoberhaus.





Heute, 17:30 Uhr SV Leonberg SV Leonberg TV Hemau TV Hemau 5 1 PUSH

Heute, 17:30 Uhr SV Wiesent SV Wiesent SG Walhalla Rgb. SG Walhalla 1 0 PUSH





Relegation zur Kreisklasse







Bittere Pille für die „Eisenbahner“! Nach einem Jahr muss der ESV schon wieder den Gang in die A-Klasse antreten. Dabei schwächten sich die Regensburger vor nur 155 Zuschauern in Rosenhof selbst. Der Reihe nach wurden drei ESV-Akteure mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die SpVgg Stadtamhof II behielt in diesem intensiven und emotionalen Stadtduell kühleren Kopf. Und agierte schlicht abgezockter. Beide Tore fielen nicht aus dem Spiel heraus. Michael Schneider (53.) war mit einem direkt verwandeltem Freistoß erfolgreich, Bastian Haji Sheykhi (80.) vom Elfmeterpunkt. Stadtamhof feiert und geht nächste Saison mit zwei Teams in der Kreisklasse an den Start. Bemerkenswert!







Ab in die Kreisklasse: Ex-Bezirksligist SV Sulzbach schließt die erste Spielzeit nach dem Neustart mit dem Aufstieg ab. Vor gut 350 Schaulustigen in Pirkensee-Ponholz „zog“ der SVS das Match gegen den zweiten Anzug des SV Breitenbrunn klar. Der Bezirksliga-Unterbau muss damit den Gang in die A-Klasse antreten. Es dürfte keine zwei Meinungen geben, wer sich zum „Man of the match“ aufschwang. Sulzbachs Tormaschine Alex Kruppa erzielte drei der vier Tore. Zweimal war er per Elfmeter erfolgreich (13., 35.), dann noch aus dem Spiel heraus (81.). Außerdem traf Routinier Florin Negru (55.). Im ersten Durchgang eröffnete sich für Breitenbrunn die große Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Man verschoss einen Elfmeter (18.). Kruppa machte es besser…