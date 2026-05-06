Ein Trio mit höherklassiger Erfahrung für die SG Germania

Wiesbaden. Die SG Germania geht ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit weiter in die Offensive bei der Transferplanung. Und hat unter Federführung des sportlichen Leiters Ninos Yoseph ein weiteres, namhaftes Trio verpflichtet, das künftig an der Waldstraße auflaufen wird.
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Alle Spieler weisen höherklassige Erfahrung auf. Mit Abdullah Tasdelen kommt ein aktueller Verbandsliga-Spieler zur Germania, der momentan noch beim Türkischen SV Wiesbaden spielt und dort nicht nur Vize-Kapitän, sondern wichtiger Spieler in der Defensive ist. Die Verbandsliga kennt auch Obed Fey. Der aktuelle Spieler der SKG 23 spielte in dieser Klasse einst für den SV Niedernhausen, kommt in der laufenden Runde auf 12 Torbeteiligungen für die abstiegsbedrohten 23er. Auch beim dritten Neuen, Yama Afghanyar, ist das ähnlich: Mit dem SV Wiesbaden spielte der Mittelfeldspieler einst in der Verbandsliga, in der aktuellen Runde ist er für den SV Erbenheim am Ball.
"Die Spieler bringen Qualität, Erfahrung und neue Impulse für die kommende Saison mit. Die Verpflichtungen sind ein klares Zeichen für unseren eingeschlagenen Weg. Wir wollen uns sportlich weiterentwickeln und gezielt Spieler holen, die sowohl menschlich als auch fußballerisch zu uns passen", heißt es in der Vereinsmitteilung der SG, die am kommenden Sonntag den TuS Medenbach zu Gast hat.
Bereits in den vergangenen Tagen hatte die SG die Transfers von Damir Bektasevic, Khaled Abou Daya und Philipp Hemarat verkündet.