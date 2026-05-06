Ein Trio mit höherklassiger Erfahrung für die SG Germania Derzeitiger Kreisoberliga-Zweiter verstärkt sich erneut mit namhaften Spielern aus dem Kreis von Philipp Durillo · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Laufen kommende Saison für die SG Germania auf: Abdullah Tasdelen, Obey Axel Fey und Yama Afghanyar (von links nach rechts). – Foto: Pia Pfeifer (2), Willi Roth

Wiesbaden. Die SG Germania geht ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit weiter in die Offensive bei der Transferplanung. Und hat unter Federführung des sportlichen Leiters Ninos Yoseph ein weiteres, namhaftes Trio verpflichtet, das künftig an der Waldstraße auflaufen wird.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Alle Spieler weisen höherklassige Erfahrung auf. Mit Abdullah Tasdelen kommt ein aktueller Verbandsliga-Spieler zur Germania, der momentan noch beim Türkischen SV Wiesbaden spielt und dort nicht nur Vize-Kapitän, sondern wichtiger Spieler in der Defensive ist. Die Verbandsliga kennt auch Obed Fey. Der aktuelle Spieler der SKG 23 spielte in dieser Klasse einst für den SV Niedernhausen, kommt in der laufenden Runde auf 12 Torbeteiligungen für die abstiegsbedrohten 23er. Auch beim dritten Neuen, Yama Afghanyar, ist das ähnlich: Mit dem SV Wiesbaden spielte der Mittelfeldspieler einst in der Verbandsliga, in der aktuellen Runde ist er für den SV Erbenheim am Ball.