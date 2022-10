– Foto: Tobias Sellmaier

Ein Trio kämpft ums sportliche Überleben In der Fußball-Bezirksliga Rems-Murr stecken mit dem SVU, Kleinaspach und Steinbach derzeit alle Vereine aus dem Murrtal in der Abstiegszone.

Der achte Spieltag steht an und die drei Vertreter aus dem Murrtal warten in der Fußball-Bezirksliga noch auf den ersten Saisonsieg. Am Sonntag könnte es zumindest für Unterweissach beim ebenfalls schwächelnden Korb klappen und auch Aufsteiger Kleinaspach/Allmersbach hat daheim gegen Sulzbach-Laufen eine realistische Chance. Schwer wird es für den SV Steinbach, trotz Heimrecht, gegen Landesliga-Absteiger Schwaikheim. Klar ist: Kommt das Trio nicht bald in die Puschen, steigt die Gefahr, dass die höchste Rems-Murr-Liga nächste Saison eine Liga ohne das Murrtal als Bestandteil wird. Dort sind sich die Vertreter der drei Vereine einig: „Die Bezirksliga ist dieses Jahr eine Zweiklassengesellschaft.“ Und in der schießt das viele Geld in Waiblingen oder Schorndorf die Tore.

„Wir sind uns der Situation schon bewusst und werden alles dafür tun, dass das Murrtal weiterhin in der Bezirksliga vertreten ist“, sagt SVU-Sportvorstand Ralf Noack vor der Partie in Korb. Die ist für ihn bereits „ein Abstiegsduell“. Denn nachdem Weissach zu Hause gegen den Nachbarn Steinbach mit einem 2:2 zufrieden sein musste, lautet die Bilanz: sieben Spiele, vier Punkte, Rang zwölf. Direkt dahinter der morgige Gegner (zwei Punkte). Damit es der Täles-Elf zum ersten Sieg reicht, erwartet Noack morgen ein anderes Auftreten als gegen Steinbach. „Indiskutabel“, nennt er die ersten 60 Minuten, sagt aber auch: „Noch sind wir nicht in Panikstimmung“, denn bei seinem Team stimmte die Leistung bislang meist. Nur die Punktausbeute passt nicht. „Wir haben ja Chancen, müssen sie aber eben auch nutzen“, fordert der Funktionär und erklärt: „Wir können uns nicht immer rausreden, dass wir gut gespielt haben, wir müssen langsam punkten.“ Denn eines steht für den Weissacher fest: „Die Bezirksliga ist richtig gut und sie ist eine Zweiklassengesellschaft. Da müssen wir aufpassen, nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.“ Schließlich soll sich nicht das ganze Murrtal unten einrichten. Wobei Noack nicht nur an seine Mannschaft glaubt. Er gibt auch Steinbach gute Chancen, „da gibts Potenzial“. Er glaubt aber, dass es für Kleinaspach in Sachen Klassenverbleib „eng wird“. So wie beim SVU in Korbin Sachen Personal, fallen doch mit Tim Kaltenthaler, Torhüter Lasse Langemack, Maurizio Trigillia und Georgios Michailidis gleich vier Stammkräfte aus.

In Kleinaspach erntet Noack mit seiner Einschätzung wenig Widerspruch. „Wir wussten von vornherein, dass es für uns schwer wird“, sagt Markus Gentner, Trainer des Aufsteigers. Das Unternehmen Nichtabstieg „wird für uns ganz, ganz harte Arbeit“. Die Flinte ins Korn wirft beim Neuling aber keiner, obwohl er noch ohne Punkt Tabellenletzter ist. Doch der ehemalige Ober- und Verbandsliga-Spieler hat gesehen, dass sein Team nicht so weit weg ist: „Manchmal hat eben auch Glück gefehlt und unsere vielen Kranken und Verletzten haben die Situation nicht besser gemacht.“ Die Hoffnungen auf eine Wende will die Spvgg nun mit einem Heimsieg morgen ab 15 Uhr gegen Sulzbach-Laufen nähren. „Es wäre den Jungs sehr zu wünschen, endlich die ersten Punkte einzufahren“, sagt Sprecher Ralf Klimpke, der hinzufügt: „Die letzten Punktspiele zeigten einen deutlichen Aufwärtstrend.“ Aufgegeben hat im Hardtwald noch niemand, obwohl Gentner weiß, „dass wir sportlich, finanziell und strukturell weit weg von Klubs wie Waiblingen sind“. Es sei eben eine Zweiklassengesellschaft und dieses Jahr auch eine immens starke Spielklasse. Eine, für die er vorher sagt: „Der SVU bekommt die Kurve und holt die nötigen Punkte. Für Steinbach wird es aber schwer.“ Ihm und seiner Elf bleibt nur, zu kämpfen und das Unmögliche möglich machen. Selbst wenn die personelle Lage bei der Spvgg auch vor dem Duell mit dem Tabellenzehnten alles andere als rosig ist.

„Ich glaube an meine Mannschaft“, sagt Steinbachs Trainer Philipp Heller. Dabei hat sein Team bisher erst zwei Zähler und ist Drittletzter: „Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader und wenn unsere Führungsspieler nicht ans Maximum kommen, sind wir Außenseiter“, erzählt der Coach und gesteht: „Wir hinken unserem Ziel hinterher.“ Heißt: „Wir müssen nun auch gegen Vereine von oben punkten, wie am Sonntag gegen Landesliga-Absteiger Schwaikheim.“ Hört sich einfach an, wird gegen den Tabellenfünften aber schwer zu bewerkstelligen sein. Der ehemalige Landesliga-Fußballer des FC Viktoria Backnang weiß das und erwartet von seiner Mannschaft dennoch, dass sie es schafft. So wie beim 2:2 beim Nachbarn Unterweissach am vergangenen Wochenende und nicht wie bei der bitteren 1:3-Niederlage am Mittwoch bei Sulzbach-Laufen. Der SVS-Coach macht seinem Team eines jedenfalls klar, dass die Zeit drängt, denn: „Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir in der Rückrunde so einen Lauf wie in der vergangenen Saison haben“ – und das Team sich dadurch noch vor dem Abstieg retten kann. Dafür sei die Liga diesmal zu stark und der eine oder andere Konkurrent der Liga sportlich und finanziell mittlerweile enteilt, so Heller. Sein Urteil in Sachen Ligaverbleib über die Nachbarn: „Der SVU hat gute Chancen, bei Aspach wird es knapp.“