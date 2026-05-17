Ein Trio im Fernduell: Dreikampf im Rennen um den Klassenerhalt

Nachdem der SV SCHOTT Jena seinen Verzicht auf die Oberliga erklärt hatte und es somit keinen Aufsteiger aus Thüringen geben wird, bedeutet Tabellenplatz 13 das sichere Ufer. Auf diesem steht aktuell der 1. FC Lok Stendal - und je nach dem Ausgang der anderen Partien könnten die Altmärker schon am Sonntag nach dem Auswärtsspiel bei der SG Union Sandersdorf gerettet sein.

Dagegen müssen der Bischofswerdaer FV und der FC Grimma auf Sandersdorfer Schützenhilfe hoffen - und sind selbst aufs Punkten angewiesen. Der BFV ist zu Gast beim VfB Krieschow (8.), die Grimmaer müssen beim drittplatzierten VFC Plauen ran.