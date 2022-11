Ein Treffer schöner als der andere

Mindestens drei Tore beim 4:2 (2:1) des Fußball-Landesligisten Kohlscheider BC über die Sportfreunde Düren waren medaillenverdächtig. In einer Partie, von der KBC-Trainer Andreas Puzicha (fast) ausnahmslos begeistert war.

Marcel Demircan hatte ebenfalls viel Lob übrig. Aber nur für den Sieger. Nach dem sehr unterhaltsamen Spiel meinte der Gästecoach: „Das war die stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher in der Saison gespielt haben.“

Dabei nahmen die Sportfreunde die ersten 20 Minuten der Begegnung optisch überlegen in Angriff. Demircan: „Wir hatten vielleicht viel Ballbesitz, aber keine Lösungen.“ Die hatte dagegen der KBCler Felix Haupts, indem er seinen Kollegen Cebrail Bayindir anspielte und dieser aus 13 Metern zum 1:0 vollendete. Quasi mit dem ersten gefährlichen Kohlscheider Angriff (27.).

Die Dürener Antwort? Ein „Tor des Monats“ per Freistoß von Mustapha Chahrour, über die Mauer genau in den Knick aus 18 Metern. Noch vor der Pause führte der KBC erneut, als Felix Haupts auf Marc Milles spielte, der per Flugkopfball das 2:1 markierte (44.). Eine Glanzparade von KBC-Keeper Jannik Hohnl (50.) verhinderte das 2:2 durch Dürens Kindala, dafür schaffte Robin Ehrenberg mit seinem ersten Saisontor und einer intelligenten Einzelleistung das 3:1 (64.).