Ein Treffer macht den Unterschied

– Foto: Lorena Pietler

Im Nachholspiel des 20. Spieltags unterliegt der MTV Engelbostel-Schulenburg dem TSV Bemerode mit 0:1. Den entscheidenden Moment liefert David Jonathan Oduneye nach gut einer Stunde.

Den einzigen Treffer des Abends erzielt David Jonathan Oduneye in der 62. Minute und sorgt damit für die Entscheidung zugunsten des TSV Bemerode.

Das Nachholspiel des 20. Spieltags zwischen dem MTV Engelbostel-Schulenburg und dem TSV Bemerode endet mit einem knappen Auswärtssieg. Vor heimischer Kulisse muss sich der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 0:1 geschlagen geben.

In der Tabelle festigt der TSV Bemerode mit nun 31 Punkten den Anschluss an das Mittelfeld und rückt auf Rang zehn vor. Der MTV Engelbostel-Schulenburg bleibt trotz der Niederlage mit 41 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz.

MTV Engelbostel-Schulenburg – TSV Bemerode 0:1

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange, Gabriel Luttermann, Elvis Peqi (84. Eric Groß), Konrad Dirk Mohrig, Ramon Winkler (55. Francesco Rizzo), Niklas Kirstein (77. Maurice Weiß), Louis Trollmann, Patrick Brodersen (67. Luca Winkler), Johannes Obermann, Ben Lucca Reuse, Can-Tuncay Schwedt (77. Luigi Rizzo) - Trainer: Emilio Ortega

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Leonard Bült, Philipp Kreye (71. Luca-Elias Wild), Niklas Mauer (46. Maximilian Saric) (71. Michel Hagen), Josef Flink, Malte-Jonas Oberbeck, Elias-David-Ben Jaksch (59. Karsten Malarowski), Paul Götting, David Jonathan Oduneye, Perrin Willmann (81. Florian Niebuhr) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

Schiedsrichter: Manuel Enrico Niemeyer-Pop

Tore: 0:1 David Jonathan Oduneye (62.)