Ein trauriges Ende für Nedzad Dragovic

Der 40-Jährige stand somit am 30. März beim 0:4 beim VfB Hilden, bei dem er in der 63. Minute eingewechselt wurde, zum letzten Mal für den 1. FC Kleve auf dem Platz. Anschließend wurde er von einer Knieverletzung gestoppt. Seit Montag hat Nedzad Dragovic endgültig Gewissheit, wie schwer diese Blessur wirklich ist. Er wurde in Herne am linken Knie operiert.

Doch trauriger Fakt ist: Nedzad Dragovic kann beim 1. FC Kleve nicht den Abschied nehmen, den er sich gewünscht hätte. Er wollte dem Team erst natürlich bis zum Schluss im Rennen um den Klassenerhalt hoffen. „Und am Ende habe ich einige Zeit noch gehofft, dass ich vielleicht schnell operiert werden und in dieser Saison noch ein paar Minuten spielen kann“, sagt er. Auch diese Chance ist dahin, was nicht nur der langjährige Abwehrchef bedauert. „Das ist für Nedzad ein blöder und trauriger Abschluss seiner erfolgreichen Zeit beim 1. FC Kleve. Es tut mit sehr leid für ihn, dass er sich zum Ende seiner Laufbahn noch einmal so schwer verletzt hat“, sagt Trainer Umut Akpinar. Er lobt den Abwehrspieler in den höchsten Tönen. „Er war in all den Jahren, die er in Kleve gespielt hat, eine feste Größe und ein absoluter Leader“, betont Akpinar.

Dragovic hatte vor einigen Monaten noch mit dem Gedanken gespielt, seine Laufbahn nach seiner Zeit beim 1. FC Kleve in der Bezirks- oder Kreisliga fortzusetzen. Doch das ist kein Thema mehr. „Ich hatte Anfragen von einigen Klubs, die mich als Spieler oder spielender Co-Trainer verpflichten wollten. Doch ich habe alles abgeblockt“, sagt er. „Ich bin jetzt 40 Jahre alt – und irgendwann reicht es.“

Wobei der Routinier nicht kategorisch ausschließt, irgendwann einmal als Trainer bei einem Klub zu arbeiten oder aus Spaß in einer Altherren-Mannschaft zu spielen. „Doch jetzt hat einmal die Familie Vorrang. Ich war 20 Jahre im ambitionierten Seniorenbereich unterwegs. Meine Frau und meine Kinder mussten deshalb oft auf mich verzichten“, sagt Dragovic, der zugibt: „Es ist schon ein komisches Gefühl, zu wissen, dass ich jetzt nicht mehr die Sporttasche packen und mit Vorfreude zum Training oder zu einem Spiel fahren werde. Doch irgendwann musste diese Zeit ja kommen.“

Auf Krücken am Spielfeldrand

Auf Fußball-Plätzen wird Nedzad Dragovic aber auch in Zukunft regelmäßig anzutreffen sein. Zunächst will er in dieser Saison selbstverständlich bei den letzten Partien des 1. FC Kleve als Zuschauer dabei sein. „Und dann schaue ich mir natürlich die Spiele meines Sohnes Elias an“, sagt Nedzad Dragovic. Der spielt in der F-Jugend des Hamminkelner Vereins SV Ringenberg.

Am Sonntag will Nedzad Dragovic auf Krücken dabei sein, wenn der 1. FC Kleve die Chance hat, den vielleicht schon entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu machen. „Ein Sieg fehlt uns noch, dann sind wir auf jeden Fall durch“, sagt er vor der Partie am Sonntag ab 15 Uhr beim Tabellenfünften VfB Homberg. Der VfB ist einer der Klubs, für die der Mann mit der Nummer vier auf dem Rücken seine weit mehr als 500 Meisterschaftsspiele bei den Senioren bestritten hat. Von 2008 bis 2013 war Nedzad Dragovic für den VfB Homberg aktiv. Der SV Straelen (2003 bis 2007), SV Sonsbeck (2007/2008) und die SV Hönnepel-Niedermörmter (2013 bis 2017) waren seine weiteren Stationen vor dem Wechsel zum Bresserberg.

Voller Zuversicht zum Klassenerhalt

Nedzad Dragovic traut dem 1. FC Kleve, der seit sechs Spielen ungeschlagen ist, am Sonntag in Homberg eine weitere Überraschung zu, nachdem er zuletzt gegen einige Spitzenteams beachtliche Resultate erzielt hat. „Wir haben einen kleinen Lauf und das Selbstvertrauen ist entsprechend groß. Deshalb sind wir auch in Homberg nicht chancenlos“, sagt Nedzad Dragovic.

Auch Umut Akpinar ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft ihre Serie fortsetzen kann. „Der VfB Homberg ist ein sehr starker Gegner, der nicht von ungefähr in der Tabelle so weit oben steht. Aber wir wollen uns auf unsere Stärken fokussieren und auch dort unbedingt punkten“, sagt der Klever Coach.

Umut Akpinar muss neben Nedzad Dragovic in der Begegnung auf Jamie van de Loo, den seit langer Zeit Beschwerden an der Patellasehne plagen, und Henry Heynen verzichten. Heynen hat nach einem Muskelfaserriss aber schon wieder mit dem Lauftraining begonnen.

Ob Torhüter Ahmet Taner, der zuletzt wegen einer Bänderdehnung am Sprunggelenk gefehlt hat, wieder mitwirken kann, ist fraglich. Die Nummer eins wurde in den vergangenen vier Begegnungen von Henning Divis bestens vertreten.