Ein Traumtor und zwei strittige Szenen bei Weidens „bestem Spiel der Saison“ Spielbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Weiden und Königsdorf trennen sich 1:1. Ein Kunstschuss von Bekir Gediktas bringt die Teutonia in Führung.

Haydar Kilic dürfte nicht der Einzige bei Teutonia Weiden mit dieser Meinung gewesen sein. „Vorher hätten wir dieses Ergebnis genommen. Aber jetzt sage ich ganz ehrlich: Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Mittelrheinligisten. „Es war unser bestes Spiel der Saison“, bilanzierte Kilics Trainer Sawwas Panagiotidis.

Der Gegner an diesem Abend unter Flutlicht hieß Blau-Weiß Königsdorf, der mit zwei Siegen in Folge ins Jupp-Derwall-Stadion angereist war. Einen dritten Dreier hintereinander sollte es für das Team um Spielertrainer Takahito Ohno aber nicht geben: Mit 1:1 (0:0) trennten sich beide Teams nach einem „umkämpften Spiel“, wie Panagiotidis richtig einschätzte.

Intensives Spiel

Der Livetickerer hatte in Halbzeit eins einen einfachen Job. Das Spiel war zwar intensiv, beide Teams verteidigten aufmerksam – aber offensiv funktionierte sowohl bei Weiden als auch bei Königsdorf nicht viel, wenn es in Richtung Strafraum gehen sollte.

Bei der Teutonia machte sich die Rückkehr von Kapitän Onur Alagöz bemerkbar: Mit Ball auf der Sechs, gegen den Ball als dritter Innenverteidiger unterwegs, leitete er die Defensive an, die sehr sicher stand. Eine Torchance gab es in Halbzeit eins nicht zu verzeichnen; eine Gelbe Karte bei Königsdorf war der größte Aufreger des Spiels.

Durchgang zwei startete mit einem Kontrastprogramm: Nach nicht mal zwei Minuten hatte es schon eine Großchance gegeben – und damit eine mehr als in den gesamten ersten 45 Minuten: Bekir Gediktas prüfte mit einem Flachschuss von links Königsdorfs Torwart Joba Hellingrath, der mit den Fingerspitzen den Ball noch zur Ecke klären konnte (47.).

Zwei Minuten später gab es einen Aufreger: Nach einer Flanke in den Strafraum kam Meik Kühnel an den Ball, legte ihn sich vor und an einem Gegenspieler vorbei, fiel dann lautstark schreiend zu Boden. Einen Elfmeter bekam die Teutonia nicht zugesprochen. „Ich wurde getroffen, für mich ist das ein klarer Elfmeter, den wir mit dem VAR auch bekommen hätten“, meinte der Weidener. „Ich habe auch einen klaren Elfmeter gesehen“, stimmte sein Trainer zu.

Königsdorf hatte kurz darauf eine Doppelchance, die Weidens Abwehr und Torwart Souheil Zeddoug aber entschärfen konnten (51.). Und dann nahm Weidens Gediktas Maß: Erst erkämpfte sich Teutonias Mittelstürmer den Ball, nach einem Klein-Klein mit Kühnel und dem Gegner zirkelte er den Ball von außerhalb des Strafraums wunderschön in den Winkel. „Das macht er auch im Training häufiger so“, sagte sein Trainer Panagiotidis.

Der Treffer des Tages sollte es aber nicht werden: Nach einem Zweikampf, der sehr stark nach Foulspiel aussah, blieb Haydar Kilic liegen. Königsdorf brachte den Ball Richtung Strafraum, die Teutonia-Abwehr schoss sich gegenseitig an, trat über den Ball, statt ihn zu klären. Jonas Hoge bedankte sich und erzielte den Ausgleichstreffer (72.). „Der Gegentreffer tut weh, ein richtiges Flippertor“, ärgerte sich Panagiotidis.

Klare Torchancen gab es danach auf beiden Seiten nicht mehr; es blieb beim Remis. „Das war von uns heute eine sehr starke und – mit Blick auf unser junges Team – reife Leistung gegen einen guten Gegner“, fasste Panagiotidis zusammen und ergänzte: „Darauf sind wir stolz, das waren wir auch schon in Bornheim. Jetzt hoffen wir, am nächsten Wochenende in Hohkeppel etwas mitnehmen zu können.“

Weiden: Zeddoug - Mohren, Brendel, Peters, Pacolli - Alagöz - Tuncer (55. Don Futi), Kühnel, H. Kilic, B. Kilic (86. Kabuya-Badibanga) - Bek. Gediktas (71. Deves)

