"Ein Traum wird Wirklichkeit"

In der Fußballszene Westthüringens ist der Name Kevin Spittel längst kein Unbekannter mehr. Ob als treffsicherer Angreifer für Mosbach, als verlässlicher Offensivmann in der Landesklasse bei Waltershausen oder schon in jungen Jahren im Trikot des FC Eisenach in der Thüringenliga – Kevin hat sich über Jahre hinweg einen Namen gemacht. Doch nun schreibt er seine ganz eigene Geschichte – nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.

Was einst als lockerer Freizeitkick mit Freunden begann, ist heute Realität geworden: Ruhla United, sein eigener Verein, nimmt ab sofort am offiziellen Spielbetrieb des KFA Westthüringen in der 1. Kreisklasse teil. Und Kevin? Der ist nicht nur Torjäger, sondern gleichzeitig auch Vorsitzender des Vereins. „Ich allein habe den Verein im Oktober 2011 als Freizeitmannschaft gegründet“, erzählt Spittel gegenüber FuPa Thüringen. Und was zunächst nach lockerem Kicken aussah, entwickelte sich mit beeindruckender Konsequenz: Seit 2015 nahm das Team jährlich an rund zehn Freizeitturnieren teil – und das mit Erfolg. In den letzten Jahren steigerte man sogar auf etwa 15 Turniere pro Jahr. Das Resultat? Rund 100 Pokale – eine Trophäensammlung, die für sich spricht.

Doch Pokale sind nicht alles. Es war die Konstanz im Kader seiner Freizeit-Elf, das wachsende Engagement und die Leidenschaft zum Spiel, die in Kevin schließlich den Entschluss reifen ließen, den nächsten Schritt zu gehen. Natürlich war die Vereinsgründung kein Selbstläufer. Stolpersteine gab es genug – von bürokratischen Hürden über sportliche Planung bis hin zur Suche nach einer geeigneten Spielstätte. Die Grundvoraussetzung war die Bildung des Vorstandes, der sich wie folgt aufstellt:

Stellvertreter - Tobi Häuser - gebührt dabei besondere Anerkennung: „Ohne das enorme Engagement von Tobi wäre der enge Zeitplan niemals realisierbar gewesen“, so Spittel. Ein Team, das nicht nur auf dem Platz funktioniert, sondern auch abseits davon eine Vision trägt.

Trainingszeiten als Hürde

Eines der größten Probleme hatte Ruhla United darin Trainingszeiten zu bekommen. Die Gespräche mit der Gemeinde Wutha-Farnroda und dem Mosbacher SV bezüglich der Trainingszeiten und der Mitnutzung der Sportanlage in Mosbach liefen schon längere Zeit. Hier brauchte es Geduld, Fingerspitzengefühl – und vor allem Vertrauen in das, was wachsen soll. Letztendlich gelang dies, wie Kevin sagt: "Wir trainieren in geraden Kalenderwochen dienstags in Mosbach, von 20:30-22:00 Uhr. In ungeraden Kalenderwochen mittwochs in Wutha, auch 20:30-22:00 Uhr. Gerne hätten wir auch öfter Training, leider hat die Gemeinde keine anderen Zeiten für uns gehabt."

Ruhla United ist für Kevin Spittel mehr als ein Verein. Es ist das Ergebnis eines Traums, der mit einem Ball, ein paar Freunden und viel Leidenschaft begann. Und Kevin Spittel? Der lebt ihn – mit jedem Spiel, mit jedem Tor, mit jeder Minute Einsatz. In einer Zeit, in der viele von Strukturreformen, Sponsorenverträgen und Leistungszentren sprechen, erinnert Ruhla United an etwas ganz Grundlegendes: Dass Fußball vor allem eins ist – Herzenssache.