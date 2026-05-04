Ein Traum wird wahr: Spiele gegen die Profis des FC Bayern

– Foto: Paulaner

Es gibt Chancen im Leben, die man sich nicht entgehen lassen darf. Bewirb dich jetzt bei The Match of Your Life, um gegen die Profis des FC Bayern anzutreten – zusammen mit anderen fußballbegeisterten Fans aus der ganzen Welt.

The Match of Your Life ist ein mehrstufiger Wettbewerb, bei dem eine fachkundige Jury nach der Sichtung aller Bewerbungen und einem Casting ein schlagkräftiges Team von Amateurfußballern zusammenstellt: Das Paulaner Dreamteam, das gegen den FC Bayern München spielt.