Ein Traum wird wahr: Spiele gegen die Profis des FC Bayern

Es gibt Chancen im Leben, die man sich nicht entgehen lassen darf. Bewirb dich jetzt bei The Match of Your Life, um gegen die Profis des FC Bayern anzutreten – zusammen mit anderen fußballbegeisterten Fans aus der ganzen Welt.
The Match of Your Life ist ein mehrstufiger Wettbewerb, bei dem eine fachkundige Jury nach der Sichtung aller Bewerbungen und einem Casting ein schlagkräftiges Team von Amateurfußballern zusammenstellt: Das Paulaner Dreamteam, das gegen den FC Bayern München spielt.
Erfolg und Emotion, Tradition und Zukunft, Heimat und Internationalität – dafür stehen die Paulaner Brauerei und der FC Bayern München.
Seit vielen Jahren feiern die beiden Münchner Traditionsmarken als Partner gemeinsam Tore, Körbe, Titel und Triumphe. Immer im Mittelpunkt: die FC Bayern-Fans auf der ganzen Welt. Mit Paulaner stoßen sie auf ihren FC Bayern an, erfüllen sich Fanträume und fiebern bei den Spielen der Mannschaften mit. The Match of Your Life ist ein weiteres Highlight dieser Partnerschaft, das die Herzen der Fußballfans höher schlagen lässt.