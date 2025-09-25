Ein Traum wird wahr: Marco Brinkmann gewinnt VIP-Erlebnis

Marco Brinkmann aus Alfhausen darf sich freuen: Der 33-Jährige hat beim FuPa-Gewinnspiel die beiden VIP-Tickets für das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig gewonnen. Damit wird für den Polizisten und Amateurfußballer ein echtes Highlight wahr.
Große Freude über den Gewinn
„Ich freue mir sehr über den Gewinn und den Stadionbesuch. Einmal war ich schon bei einem Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg, allerdings noch nicht als VIP“, sagt Marco Brinkmann nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Schon dieser Satz zeigt, wie groß die Vorfreude ist, die ihn seit der Auslosung begleitet.
Ein echter Fußballfan
Marco Brinkmann ist nicht nur als Zuschauer im Stadion zu finden, sondern selbst aktiv auf dem Platz. Der 33-Jährige spielt für die zweite Mannschaft des SV Alfhausen in der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord. Dort engagiert er sich Woche für Woche mit Leidenschaft und beweist, dass Fußball für ihn mehr ist als nur ein Hobby.
Polizist im Berufsalltag
Abseits des Rasens trägt Marco Brinkmann Uniform: Beruflich ist er als Polizist tätig. Ein verantwortungsvoller Job, der viel Einsatz erfordert – umso schöner ist es für ihn, beim Gewinnspiel das Glück auf seiner Seite gehabt zu haben.
Das Gewinnspiel
FuPa hatte 1 x 2 VIP-Tickets für das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig verlost. Am Samstag, 27. September, um 15.30 Uhr treffen die „Wölfe“ in der Volkswagen Arena auf die Gäste aus Sachsen. Der Gewinner und seine Begleitung dürfen das Spiel nicht nur von besten Plätzen auf der Haupttribüne verfolgen, sondern auch die kulinarischen Vorzüge im VIP-Bereich genießen.
Ein unvergessliches Erlebnis in Aussicht
Für Marco Brinkmann wird der Tag in Wolfsburg mehr sein als nur ein Stadionbesuch. Er erfüllt sich einen Fantraum. Ein emotionales Highlight, das sicher lange in Erinnerung bleiben wird.