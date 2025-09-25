Ein Traum wird wahr: Marco Brinkmann gewinnt VIP-Erlebnis

– Foto: Imago

Marco Brinkmann aus Alfhausen darf sich freuen: Der 33-Jährige hat beim FuPa-Gewinnspiel die beiden VIP-Tickets für das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig gewonnen. Damit wird für den Polizisten und Amateurfußballer ein echtes Highlight wahr.

Große Freude über den Gewinn

„Ich freue mir sehr über den Gewinn und den Stadionbesuch. Einmal war ich schon bei einem Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg, allerdings noch nicht als VIP“, sagt Marco Brinkmann nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Schon dieser Satz zeigt, wie groß die Vorfreude ist, die ihn seit der Auslosung begleitet. Ein echter Fußballfan

Marco Brinkmann ist nicht nur als Zuschauer im Stadion zu finden, sondern selbst aktiv auf dem Platz. Der 33-Jährige spielt für die zweite Mannschaft des SV Alfhausen in der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord. Dort engagiert er sich Woche für Woche mit Leidenschaft und beweist, dass Fußball für ihn mehr ist als nur ein Hobby.