Ein Traum in Grün-Weiß: VIP-Premiere für Wölfe-Fans

Ein unvergesslicher Nachmittag in der Volkswagen Arena steht bevor: Wenn am Samstag, 21. Februar, um 15:30 Uhr der Anpfiff ertönt, wird für eine treue Anhängerin des VfL Wolfsburg ein lang gehegter Wunsch nun Wirklichkeit. Stefanie Fromme aus Cremlingen/Hordorf hat das große Los gezogen. Unter 200 Teilnehmern, die über die Instagram-Seite von FuPa Niedersachsen beim Gewinnspiel mitgefiebert haben, wurde die 55-Jährige als Gewinnerin gezogen. Gemeinsam mit drei Begleitpersonen darf sie das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg aus einer exklusiven Perspektive erleben, die ihr bislang verwehrt blieb. Es ist eine Geschichte von familiärer Fan-Liebe und dem ganz großen Glück.

Für die Gewinnerin, die im Berufsleben als Mediengestalterin arbeitet, ist es mehr als nur ein gewonnener Preis – es ist die Erfüllung einer persönlichen Sehnsucht. „Der Gewinn ist mega. Das war schon immer mein Traum, einmal als VIP bei einem VfL-Heimspiel dabei zu sein. Bislang hatte es nicht geklappt“, beschreibt Stefanie Fromme ihre Gefühlswelt. Seit Jahren hält sie den Wölfen die Treue, hat Höhen und Tiefen im Stadion miterlebt, doch der VIP-Zugang und den exklusiven Räumlichkeiten blieb ihr stets verwehrt. Dass es nun ausgerechnet bei diesem wichtigen Heimspiel gegen die Fuggerstädter funktioniert hat, sorgt für Gänsehautmomente schon vor dem Stadionbesuch.

Fußball ist in Cremlingen/Hordorf keine einsame Angelegenheit, sondern wird in der Familie gelebt. Die Freude über die vier Tickets teilt die Gewinnerin vor allem mit ihrem Sohn, der die Leidenschaft für den Verein teilt. „Ich bin seit Langem VfL-Fan und mein Sohn Tom auch“, erklärt sie stolz. Die Verbundenheit zum Club ist tief verwurzelt und über Jahre gewachsen. Den Nachmittag gemeinsam mit Tom und zwei weiteren Begleitern in der besonderen Atmosphäre des VIP-Bereichs zu verbringen, macht den Gewinn für die 55-Jährige erst richtig wertvoll.

Exklusiver Komfort rund um den Anpfiff

Das Paket, das FuPa geschnürt hat, lässt keine Wünsche offen und veredelt den Spieltag zu einem Rundum-Sorglos-Erlebnis. Es beginnt bereits bei der Anfahrt: Ein VIP-Parkausweis garantiert eine stressfreie Ankunft direkt an der Volkswagen Arena. Im Inneren warten dann vier erstklassige Sitzplätze auf der Haupttribüne, die eine perfekte Sicht auf das grüne Geläuf bieten. Zudem können sich die Gewinner am leckeren Essen im VIP-Bereich stärken.

Die Hoffnung auf den entscheidenden Heimsieg

Doch bei aller Vorfreude auf das Buffet und den Komfort steht für die leidenschaftlichen Fans natürlich das Sportliche im Vordergrund. Wenn der FC Augsburg zu Gast ist, zählen für die Wölfe nur drei Punkte, um in der Tabelle der Bundesliga den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Erwartungen der Gewinnerin sind klar formuliert: „Wir drücken natürlich dem VfL die Daumen, dass es mit einem Heimsieg gegen Augsburg klappt.“ Es wäre die Krönung eines perfekten Tages, wenn nach dem Schlusspfiff nicht nur die Erinnerung an ein exquisites Essen bleibt, sondern auch die drei Punkte in der Autostadt verweilen.

Ein unvergesslicher Tag in der Autostadt

Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Stefanie Fromme und ihr Sohn Tom einen Fußballnachmittag erleben werden, den sie so schnell nicht vergessen. Es ist die Verbindung aus sportlicher Dramatik und exklusivem Ambiente, die diesen Samstag in der Volkswagen Arena so besonders macht. FuPa gratuliert der Gewinnerin und wünscht einen unvergesslichen VIP-Tag bei den Wölfen.