„Ein Traum“: Haching-Neuzugang dominiert die Regionalliga

Unterhaching – Samstag, 14:00 Uhr, sonniges Wetter und Fußball – das Wochenende hätte nicht besser aussehen können für die Vorstädter. Die SpVgg Unterhaching machte ihrem Tabellenplatz als Spitzenreiter erneut alle Ehre und siegte gegen die SpVgg Greuther Fürth II mit 5:2 Toren.

Damit haben die Hachinger nun 29 Punkte auf dem Konto und bauen den Abstand auf die unteren Plätze immer weiter aus, vier Zähler trennen den ersten vom zweiten Tabellenplatz. Drei von den fünf Toren verwandelte Jorden Aigboje . Der 22-Jährige spielt seit dieser Saison für die Vorstädter und findet sich sehr gut zurecht.

Von Beginn an kontrollierten die Vorstädter das Match und kamen einige Male zum Torabschluss. In der 13. Minute kam dann die verdiente Führung. Jorden Aigboje legte auf Simon Skarlatidis, welcher den Ball in den rechten Winkel zimmerte. Doch die Fürther ließen sich nicht unterkriegen. In der 22. Spielminute nutzte das Kleeblatt eiskalt einen Fehlpass der Hachinger aus und schoss den Ausgleich.

Dass es so gekommen ist, ist natürlich ein Traum

Jorden Aigboje über seine Leistung

Die Gäste wurden immer wacher, jedoch hinderte das die Gastgeber nicht an dem 2:1 (30.). Moritz Müller, vor kurzem erst von Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu Haching gewechselt, war der Torschütze und brachte die Vorstädter noch vor der Halbzeit in Führung. Es ging jedoch noch weiter. In der 43. Minute meldete sich Ex-Kleeblatt Aigboje erneut im Strafraum und erhöhte auf 3:1.

Ex-Kleeblatt spielt Fürther an die Wand

Die zweite Hälfte startete zunächst ruhiger. In der 73. Spielminute kam der Spitzenreiter wieder zum Abschluss. Neuzugang Aigboje erhöhte auf 4:1. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und antworteten in der 78. Minute mit dem Anschlusstreffer. Zwei Minuten später machte Aigboje dann endgültig den Deckel drauf. Mit seinem Hattrick entschied er die Partie für die Vorstädter

Die Mannschaft hat die ganze Zeit geackert

Jorden Aigboje

Für den 22-Jährigen war es das nächste Highlight-Match. „Für mich war es ein besonderes Spiel, da es sich bei Fürth um meinen Ex-Verein handelt“, bestätigte Aigboje gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich habe selber nicht mit diesem Ergebnis gerechnet, aber dass es so gekommen ist, ist natürlich ein Traum.“ Bei den Grün-Weißen spielte er vergangene Saison und erzielte neun Tore in 29 Spielen.

Mit bereits acht Toren für die SpVgg krönte er sich zum Top-Torschützen der Hachinger. „Ich stelle die Mannschaft normal über mich“, behauptete der dreifache Torjäger des Spiels. „Wir hatten einen Plan und diesen haben wir erfolgreich umgesetzt.“ Bodenständig betonte er aber, dass das Endergebnis nicht nur auf ihn zurückzuführen sei. „Die Mannschaft hat die ganze Zeit geackert“, lobte der Ex-Fürther die Vorstädter. Im nächsten Match gastieren die Hachinger bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Das Flutlicht-Spiel findet am 10. Oktober um 19:00 Uhr statt.