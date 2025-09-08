„Ein Traum für einen Coach“ – Baldham-Vaterstetten weiter in Topform

Der SC Baldham-Vaterstetten überzeugte gegen Ottobrunn. Timon Becker erzielte einen Hattrick für die Mannschaft von Gediminas Sugzda.
Wenn man überhaupt einen „negativen“ Aspekt im derzeitigen Erfolgslauf des SC Baldham-Vaterstetten finden will, dann war es beim gestrigen 5:1-Heimsieg der Ottobrunner Gegentreffer zum 1:1 (41.). Es war das erste Gegentor, das sich die Elf von Coach Gediminas Sugzda in der bisherigen Saison einfing. Zudem ein verdientes, wie er betonte: „Das hatte sich Ottobrunn verdient. Ein Freistoß aus 18 Metern, bei dem unserem Keeper die Sicht verdeckt war. Das können wir verschmerzen.“
Zuvor und danach glänzten allerdings die Gastgeber, was Sugzda lapidar mit einem „war okay“ wertete. Dabei war er „ganz zufrieden mit der Chancenverwertung“, auch wenn „ein paar sehr gute ausgelassen“ worden seien. Was nicht auf Timon Becker zutraf, der den SCBV in Minute 14 in Führung geschossen hatte, dann zum 3:1 traf (50.) und noch einen Strafstoß zum 4:1 verwandelte (64.) „und gut nach hinten gearbeitet hat“.
„Ein gelungener Mix“, freute sich Sugzda über die Ausbeute: „Ein Elfmeter, zwei Ecken und zwei rausgespielte Treffer. Da muss ich meinem Team ein großes Lob aussprechen.“ Was auch Michael Glatz (45.+3) fürs 2:1 und Niklas Peter (5:1/90.+2) gerne gehört haben dürften.
„Das hebt die Laune und bringt zudem Speed im Training“, weiß Sugzda, dem die momentane Verfassung seines Kaders durchaus Freude bereitet. „Wir haben die Fitness, um 90 Minuten marschieren zu können.“ Dabei fehlen noch ein paar Urlauber. „Und man darf nicht vergessen, dass gegen Ottobrunn zudem Spieler wie Niklas Stepanek, Roman Krumpholz und Simon Lämmermeier gefehlt haben, die, wer weiß, wie viele Spiele schon für Baldham bestritten haben. Das gibt den Jungen, die eingesprungen sind, Selbstvertrauen.“ Und steigert zudem den Konkurrenzkampf im Training. „Ein Traum für einen Coach“, sagte Gediminas Sugzda, auch angesichts der bisherigen drei Dreier aus drei Partien.
„Es kommen aber auch wieder schlechtere Tage“, trat der SCBV-Übungsleiter auf die Euphoriebremse. Als Tabellenzweiter werden seine Baldhamer am kommenden Sonntag beim FC Phönix antreten. Auch dieser hat eine bislang optimale Bilanz vorzuweisen: drei Spiele, drei Siege. Es wird spannend.