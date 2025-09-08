„Ein Traum für einen Coach“ – Baldham-Vaterstetten weiter in Topform

Wenn man überhaupt einen „negativen“ Aspekt im derzeitigen Erfolgslauf des SC Baldham-Vaterstetten finden will, dann war es beim gestrigen 5:1-Heimsieg der Ottobrunner Gegentreffer zum 1:1 (41.). Es war das erste Gegentor, das sich die Elf von Coach Gediminas Sugzda in der bisherigen Saison einfing. Zudem ein verdientes, wie er betonte: „Das hatte sich Ottobrunn verdient. Ein Freistoß aus 18 Metern, bei dem unserem Keeper die Sicht verdeckt war. Das können wir verschmerzen.“

Zuvor und danach glänzten allerdings die Gastgeber, was Sugzda lapidar mit einem „war okay“ wertete. Dabei war er „ganz zufrieden mit der Chancenverwertung“, auch wenn „ein paar sehr gute ausgelassen“ worden seien. Was nicht auf Timon Becker zutraf, der den SCBV in Minute 14 in Führung geschossen hatte, dann zum 3:1 traf (50.) und noch einen Strafstoß zum 4:1 verwandelte (64.) „und gut nach hinten gearbeitet hat“.