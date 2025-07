Ein Transferperiode ohne großen Umbruch

Der neue Coach an der Seitenlinie ist Christian Niebel, der zuletzt zwei Jahre den SV Schelsen in der Kreisliga A trainierte. Zuvor war er als Jugendtrainer unter anderem beim SC Kapellen tätig. „Wir standen mit sieben Trainern im Austausch und haben uns letztlich mit voller Überzeugung für Christian entschieden. Er passt durch seine Erfahrung als Jugendtrainer hervorragend zu unserem jungen Kader“, sagt Köktürk.

Auch die SVG Weißenberg, die in der vergangenen Saison den siebten Tabellenplatz belegte, ließ es auf dem Transfermarkt ruhig angehen. Mit Fynn Kaemmerling kommt ein alter Bekannter zurück. Nach zwei Jahren bei der SVG war er bei seinemJugendverein SF Neersbroich in die dritte Mannschaft gewechselt, um mit Freunden zusammen zu kicken. Nach einem Jahr hat ihn nun der Ehrgeiz wieder gepackt.

In Bryan Schomann wechselt ein Eigengewächs der SVG in die Landesliga zum SC Kapellen. Der Kader der Bezirksligisten bleibt jedoch weitestgehend unverändert. „In unserem Kader steckt noch viel Entwicklungspotenzial, weshalb ich nach einer guten Saison keinen Grund für viele Transfer gesehen haben“, sagt Trainer Dirk Schneider.

Der TSV Bayer Dormagen konnte als Tabellenvierter ebenfalls sehr zufrieden sein, weshalb sich auch der Kader der Werksmannschaft kaum verändert hat. „Unsere Mannschaft hat ihre Qualität in der letzten Saison beweisen können. Es herrscht eine hervorragende Stimmung, weshalb wir den Kader nur mit Spielern ergänzt haben, die charakterlich hervorragend passen“, erklärt Coach Ayhan Karadeniz.

Uedesheims Trainer Oliver Seibert musste auf den Abgang der Brüder Malik und Ajdin Koco reagieren. Der SVÜ ist auf der Flügelposition in Gabriel August und Marlon Kurth fündig geworden. August machte beim SV Rosellen mit 32 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam, während Kurth mit 38 Scorerpunkten bei den Sportfreunden Vorst überzeugen konnte. Neben den talentierten Außenspielern verstärkt sich der SVÜ mit Can Yücel. Der erfahrene Mittelfeldspieler aus Kapellen soll zur Führungsfigur werden. Seibert: „Wir haben uns an den richtigen Stellen verstärkt. Der Kern ist geblieben, so dass wir uns breiter aufstellen konnten.“

Nievenheim agiert besonnen

Kreisliga-A-Meister VdS Nievenheim hat seinen Kader punktuell verbessert. Dabei setzt Trainer Thomas Boldt verstärkt auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. Hinzu kommt der landesligaerfahrene Enes Celik, der mit Boldt bereits gearbeitet hat. „Für uns war es sehr wichtig, dass unsere erfahrenen Führungsspieler alle geblieben sind. Daher konnten wir in dieser Transferphase viel auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial schauen. Die Jungs haben Bock auf die Aufgabe und ich brenne mit meinen Trainerteam auf die Herausforderung Bezirksliga“, stellt Boldt abschließend fest.