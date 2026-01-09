Theisen kann bei der SGS neu angreifen. – Foto: Michael Gehrmann

Ein Transfer-Doppelpack der SG Essen-Schönebeck Die SG Essen-Schönebeck verstärkt sich im Doppelschlag: Fabio Theisen kommt von SuS 21 Oberhausen, während Yasin Andich vom 1. FC Lintfort bei der SGS aufschlägt.

Die SG Essen-Schönebeck treibt ihren Umbruch weiter voran. Nachdem sich der Landesligist bereits im Herbst von vier Spielern getrennt hatte, gab es auch im Dezember weitere Abgänge. Die frei gewordenen Kaderplätze werden mit internen wie externen Zugängen wieder aufgefüllt.

Theisen muss sich nicht lange einleben Fabio Theisen ist eines der Gesichter des „Faceliftings“ bei den Schönebecker Fußballherren. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zur Rückrunde an die Ardelhütte und gibt Trainer Olaf Rehmann weitere Möglichkeiten im Mittelfeld. Der junge Deutsch-Spanier kann, trotz seines jungen Alters, bereits einige Stationen im Seniorenfußball vorweisen: Aus der Jugend von Adler Union Frintrop und Arminia Klosterhardt ging es für ihn über den VfB Speldorf zu SuS 21 Oberhausen. Dort überzeugte der in Bedingrade wohnende Student in 37 Spielen mit vier Toren und zwölf Assist.

Trainer Olaf Rehmann freut sich auf die Arbeit mit Fabio: „Die Situation in seinem aktuellen Verein war für ihn nur noch bedingt zumutbar, da der kurz zuvor entlassene Trainer sein Vater ist. Von daher hat sich hier eine Möglichkeit ergeben, die wir nutzen konnten. Da Fabio viele Spieler in der Mannschaft privat kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit brauchen und den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter beleben.“ SGS Herren Sportchef Jan van den Woldenberg ergänzt: „Fabio hatte ich bereits für vergangenen Sommer auf dem Zettel, da er bei seinem letzten Verein eine sehr gute Entwicklung genommen hatte und zu den absoluten Leistungsträgern zählte. Er ist jetzt bereit für seinen zweiten Anlauf in der Landesliga, und ich bin überzeugt, dass er kurz- und langfristig eine absolute Verstärkung für uns werden wird.“

Fabio sieht den Wechsel zur Ardelhütte als richtigen nächsten Schritt an: „Der Verein bietet im näheren Umkreis einfach das optimale Gesamtpaket, um junge Spieler zu fördern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Teamchemie passt einfach, da sie auf jahrelanger Freundschaft und Zusammenhalt beruht.“ Aber zunächst geht es für den neuen Mittelfeldspieler erst einmal um den Klassenerhalt: „Ich möchte einen großmöglichen Beitrag leisten, um den Verbleib zu sichern.“ Von der einen auf die andere Rheinseite: Yassin Andich kommt aus Lintfort

Yassin Andich wechselt aus Lintfort nach Essen. – Foto: Michael Gehrmann