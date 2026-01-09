Ein Transfer-Doppelpack der SG Essen-Schönebeck

Die SG Essen-Schönebeck treibt ihren Umbruch weiter voran. Nachdem sich der Landesligist bereits im Herbst von vier Spielern getrennt hatte, gab es auch im Dezember weitere Abgänge. Die frei gewordenen Kaderplätze werden mit internen wie externen Zugängen wieder aufgefüllt.
Fabio Theisen ist eines der Gesichter des „Faceliftings“ bei den Schönebecker Fußballherren. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zur Rückrunde an die Ardelhütte und gibt Trainer Olaf Rehmann weitere Möglichkeiten im Mittelfeld.
Der junge Deutsch-Spanier kann, trotz seines jungen Alters, bereits einige Stationen im Seniorenfußball vorweisen: Aus der Jugend von Adler Union Frintrop und Arminia Klosterhardt ging es für ihn über den VfB Speldorf zu SuS 21 Oberhausen. Dort überzeugte der in Bedingrade wohnende Student in 37 Spielen mit vier Toren und zwölf Assist.
Trainer Olaf Rehmann freut sich auf die Arbeit mit Fabio: „Die Situation in seinem aktuellen Verein war für ihn nur noch bedingt zumutbar, da der kurz zuvor entlassene Trainer sein Vater ist. Von daher hat sich hier eine Möglichkeit ergeben, die wir nutzen konnten. Da Fabio viele Spieler in der Mannschaft privat kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit brauchen und den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter beleben.“
SGS Herren Sportchef Jan van den Woldenberg ergänzt: „Fabio hatte ich bereits für vergangenen Sommer auf dem Zettel, da er bei seinem letzten Verein eine sehr gute Entwicklung genommen hatte und zu den absoluten Leistungsträgern zählte. Er ist jetzt bereit für seinen zweiten Anlauf in der Landesliga, und ich bin überzeugt, dass er kurz- und langfristig eine absolute Verstärkung für uns werden wird.“
Fabio sieht den Wechsel zur Ardelhütte als richtigen nächsten Schritt an: „Der Verein bietet im näheren Umkreis einfach das optimale Gesamtpaket, um junge Spieler zu fördern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Teamchemie passt einfach, da sie auf jahrelanger Freundschaft und Zusammenhalt beruht.“ Aber zunächst geht es für den neuen Mittelfeldspieler erst einmal um den Klassenerhalt: „Ich möchte einen großmöglichen Beitrag leisten, um den Verbleib zu sichern.“
Seine fußballerische Ausbildung genoss er beim MSV Duisburg, beim Wuppertaler SV, beim FSV Duisburg und bei Viktoria Buchholz, bei der er auch die ersten Schritte im Seniorenfußball in der Bezirksliga unternahm. Danach erfolgte der Wechsel zu Blau-Weiß Mintard und zum 1. FC Lintfort. Jetzt geht es für Yassin Andich auf der anderen Rheinseite bei der SGS weiter.
Trotz seiner erst gerade 21 vollendeten Lebensjahre kann der Deutsch-Marokkaner bereits auf 27 Landesligapartien zurückblicken. Er ist verheiratet und arbeitet bei der Bezirksdirektion Düsseldorf. „Die Vision von Olaf und der Spielstil der Mannschaft mit intensiven Kurzpassspiel, viel Ballbesitz und technisch versiertem Fußball gefällt mir sehr und passt gut zu meiner Art Fußball zu spielen“, so Yassin: „Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen, viel von Olaf zu lernen und durch viel Spielpraxis auch meinen Teil zum Erfolg beitragen zu können.“
Trainer Olaf Rehmann freut sich auf den Neuzugang: „Yassin hatte in der abgelaufenen Saison in Mintard gespielt, bekam jedoch, nach dem Trainerwechsel, wenig Spielzeit. Aber auch in Lintfort, wohin er im Sommer ging, lief es nicht so wie er es sich erhofft hatte. Er war dann bei uns im Probetraining, hat einen guten Eindruck hinterlassen und die Beschreibungen über ihn bestätigt. Yassin will jetzt zeigen, dass er in einer Landesligamannschaft dauerhafter Stammspieler werden kann. Seine Anlagen sind vielversprechend, und wir werden in der kurzen Vorbereitung sehen, wie schnell er sich an die Mannschaft und unsere Art zu spielen gewöhnen wird.“
SGS Herren Sportchef Jan van den Woldenberg ergänzt: „Mit Yassin ist es uns gelungen einen jungen Spieler mit Landesligaerfahrung zu verpflichten. Er bringt einige Fähigkeiten mit, die sehr gut zu unserer Art Fußball passen werden, und ich bin sicher, dass er in der Rückrunde unserer Offensive helfen wird.“