Ein Trainingslager der besonderen Art: Förderung mentaler Gesundheit

Von der Oberliga bis hinunter in die Kreisliga sind diverse Mannschaften aus Sachsen-Anhalt auch in diesem Winter wieder ins Trainingslager gereist. Ein Camp der besonderen Art hat allerdings der VfB Merseburg bezogen. Denn beim Verbandsligisten ging es in Dänemark nicht um die sportliche Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, sondern um die Förderung der mentalen Gesundheit.
"Im Traineralltag verlieren wir uns häufig in methodischen Details und spieltheoretischen Konstrukten, während der zentrale Faktor unserer Arbeit – der Mensch – in den Hintergrund rückt", erklärte VfB-Coach Miran Özkan den Gedanken dahinter.
Die Datenlage zeige jedoch ein bedenkliches Bild: "Männer nehmen psychologische Unterstützung deutlich seltener in Anspruch, obwohl ein erheblicher Teil von ihnen im Laufe des Lebens mit psychischen Erkrankungen konfrontiert ist. Gleichzeitig ist die Suizidrate in dieser Gruppe besonders hoch", unterstrich der Merseburger Trainer.
Die Faktenlage verdeutliche "ein stilles, männliches Krisenbild, das häufig unentdeckt bleibt, bis es eine akute Gefährdungslage" vorliege. Genau an diesem Punkte wollte der Verbandsligist an den vergangenen Tagen mit dem Vorbereitungscamp in Dänemark anknüpfen. Die Reise diente "nicht der sportlichen Leistungsoptimierung, sondern der Stärkung individueller und gruppendynamischer Ressourcen", bekräftigte Özkan.
Im Mittelpunkt standen dabei "Gespräche, Reflexion und das bewusste Schaffen eines geschützten Raums, in dem Spieler ihre Belastungen, Sorgen und Herausforderungen offen artikulieren können", erläuterte der Coach des Tabellensechsten und weiter: "Ziel ist es, unsere Mannschaftskultur so weiterzuentwickeln, dass psychische Stabilität, Prävention und gegenseitige Unterstützung fest verankerte Werte sind."