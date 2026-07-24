Ein Trainerwechsel, der Fragen aufwirft...

– Foto: Anna Arnold

Die Entscheidung sorgt im Umfeld des Vereins für Diskussionen – nicht zuletzt, weil sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Vorstand unterschiedliche Sichtweisen auf die Personalie deutlich werden...

Umso überraschender kam nun die Nachricht, dass Cheftrainer Kevin Floßmann den Verein verlassen wird. Der erst 22-Jährige, jüngster Trainer auf Landesebene, wird trotz der sportlichen Entwicklung nicht in seine dritte Saison gehen. Stattdessen übernimmt künftig der erfahrene Thomas Hesse.

Aus seiner Sicht lag der Grund für die Trennung nicht auf sportlicher Ebene. "Ich glaube, der Verein hat sich mit dem Trainerwechsel eine Baustelle geschaffen, an der es keine gab." Als Ursache nennt Floßmann unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins. "Dennoch haben Differenzen in der internen Kommunikation und den damit verbundenen Gegebenheiten letztlich zur aktuellen Situation geführt. Unterschiedliche Perspektiven über die Stellung der ersten Mannschaft konnten nicht auf einen Nenner gebracht werden. Im Rahmen der Vereinsphilosophie wollte ich Dinge anstoßen und den Verein positiv weiterentwickeln."

Gegenüber FuPa Thüringen macht Kevin Floßmann keinen Hehl daraus, dass er seine Arbeit in Sömmerda gerne fortgesetzt hätte. "Zuerst möchte ich festhalten, dass ich gerne noch als Trainer in Sömmerda geblieben wäre. Innerhalb der letzten zwei Jahre konnte ich wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Die gemeinsame Zeit verlief sportlich erfolgreich und wir konnten die beste Saison seit zehn Jahren spielen."

Wie es für ihn persönlich weitergeht, ist derzeit noch offen. "Schlussendlich gehen wir nun getrennte Wege. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt mir kein neues Angebot als Vereinstrainer vor. Mein Interesse besteht jedoch weiterhin darin, eine Mannschaft zu betreuen. Ich bin offen für einen Neuanfang und fest davon überzeugt, dass sich in naher Zukunft eine passende Möglichkeit ergeben wird."

Auf Nachfrage bestätigt der 22-Jährige zudem, dass die Initiative zur Trennung vom Vorstand ausging. "Ja, man konnte sich nicht auf neue Veränderungen einigen." Auch die Reaktion der Mannschaft sei für ihn deutlich spürbar gewesen. "Auch die Mannschaft konnte die Entscheidung des Trainerwechsels nicht nachvollziehen, und die Enttäuschung war deutlich spürbar."

Vorstand setzt auf langfristige Planung

Der FSV Sömmerda begründet den Trainerwechsel dagegen vor allem mit einer langfristigen Perspektive. Auf der Vereinshomepage erklärt Vizepräsident Maik Linsel die Entscheidung, die nach seinen Angaben per Mehrheitsbeschluss von Präsidium und sportlicher Leitung getroffen wurde. "Mit Thomas Hesse konnte der FSV Sömmerda einen erfahrenen Chefcoach für die erste Männermannschaft gewinnen. Thomas bringt 20 Jahre Trainertätigkeit im Männerbereich mit. Die Entscheidung für ihn fiel per Mehrheitsbeschluss von Präsidium und sportlicher Leitung. Ausschlaggebend war am Ende vor allem das langfristige Engagement, das mit Thomas geplant ist. Aus der Vergangenheit wissen wir als Verein nur zu gut, wie entscheidend und wichtig Kontinuität im Trainerteam für die Weiterentwicklung ist."

Gleichzeitig spart der Verein nicht mit Anerkennung für die Arbeit des scheidenden Trainers. "Unserem bisherigen Chefcoach Kevin Floßmann möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich danken und ihm für seine weiteren sportlichen Ziele alles Gute und viel Erfolg wünschen. Seine Arbeit der letzten anderthalb Jahre war geprägt von Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, Struktur und fußballerischem Know-how. Unter seiner Führung hat sich die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen echten Leistungssprung gemacht, der 5. Platz in der vergangenen Saison ist dafür der beste Beweis."

Als ausschlaggebenden Punkt nennt Linsel letztlich unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Zukunft. "Als Verein war es uns wichtig, für die kommenden Jahre eine langfristige Perspektive und Planungssicherheit auf der Trainerposition zu schaffen. In den gemeinsamen Gesprächen hat sich gezeigt, dass wir und Kevin in dieser Frage nicht zueinandergefunden haben. Der Abschied fällt uns daher alles andere als leicht, ganz besonders unsere Mannschaft bedauert diesen Schritt sehr." Mit Thomas Hesse soll nun ein Trainer übernehmen, der neben seiner langjährigen Erfahrung auch einen Bezug zum Verein mitbringt.

Mannschaft sucht das Gespräch

Innerhalb der Mannschaft stößt die Entscheidung auf Unverständnis. Der Mannschaftsrat hatte am Donnerstagabend das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht, um die Beweggründe der Entscheidung besser nachvollziehen zu können. Marc Zaubitzer erklärte stellvertretend für den Mannschaftsrat um Tim Müller, Paul Kunze, Leon Klingenhöfer, Max Mückenheim und sich selbst gegenüber FuPa Thüringen: "Im Kern möchten wir immer betonen, dass wir als gesamte Mannschaft hinter Kevin und seiner Entscheidung stehen und das zu 1000%! Auch auf diesem Wege möchten wir Kevin ein riesiges Dankeschön aussprechen für sein professionelles Engagement rundum den Fußball in Sömmerda. Mit seiner Expertise hat er dazu beigetragen, dass wir den Fußball anders wahrnehmen und wir uns stetig als Mannschaft - egal ob jung oder alt - weiterentwickelt haben. Am Ende stand die beste Saison seit ca. 20 Jahren und das wäre ohne nicht möglich gewesen. Wir hätten gerne weiter mit ihm gearbeitet, aber aus besagten Gründen ist dies nicht mehr möglich. Wir blicken nach vorne und nehmen diese recht ausweglose Situation an und versuchen das Beste für uns als Mannschaft und Verein herauszuholen und arbeiten hart im Training, um das bestmögliche aus dieser Saison mitzunehmen."

Unterschiedliche Zukunftsvorstellungen statt sportlicher Gründe

Während Kevin Floßmann die Trennung vor allem auf unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Entwicklung der ersten Mannschaft und des Vereins zurückführt, verweist die Vereinsführung auf den Wunsch nach langfristiger Planungssicherheit und Kontinuität auf der Trainerposition. Beide Seiten würdigen dabei ausdrücklich die erfolgreiche gemeinsame Zeit und den sportlichen Fortschritt der vergangenen anderthalb Jahre.

Fest steht: Nach der erfolgreichsten Landesklasse-Saison des FSV Sömmerda über zehn Jahren beginnt sportlich ein neues Kapitel. Gleichzeitig zeigen die unterschiedlichen Stimmen aus Vorstand und Mannschaft, dass die Entscheidung intern intensiv diskutiert wurde und wohl auch noch wird. Wie sich der Neustart unter Thomas Hesse entwickelt und ob mit der Zeit wieder vollständige Einigkeit einkehrt, werden die kommenden Wochen und vielleicht Monate zeigen...