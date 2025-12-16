Ein Trainerrücktritt und ein Zugang

SG Langenau

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Willkommen in Langenau, Kevin Jendrosek!

Wir freuen uns sehr, euch heute unseren Neuzugang Kevin vorstellen zu dürfen!

Kevin wechselt vom TSV Neu-Ulm zu uns und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Landesliga-Erfahrung mit.

Besonders schön: Kevin hat bereits einen engen Bezug zu Langenau, da er hier einige Zeit gelebt hat.

Umso mehr freut es uns, dass er nun den Weg zurück gefunden hat und künftig unser Trikot tragen wird.

Mit seiner Spielweise, seinem Ehrgeiz und seiner Qualität wird Kevin unsere Mannschaft auf jeden Fall weiterbringen und neue Impulse setzen.

Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie auch menschlich perfekt zu unserem Team passt.

Lieber Kevin, herzlich willkommen bei uns!

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit, viele erfolgreiche Spiele und wünschen dir einen tollen Start bei uns im Verein.

