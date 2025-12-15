Ein Trainerrücktritt und Bezirksliga-Spieler wechselt in die Kreisliga

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein gegenüber FuPa mit:
Zum Jahresende wird Alexander Haug sein Amt als Trainer unserer 1. Mannschaft niederlegen.
Durch eine berufliche Veränderung steht ihm künftig weniger Zeit zur Verfügung.
Alex hatte ursprünglich geplant, die Saison zu Ende zu führen. Angesichts der aktuellen Tabellensituation und der dafür nötigen intensiven Arbeit hat er jedoch entschieden, bereits jetzt den Weg frei zu machen. So kann ein neuer Trainer frische Impulse setzen und das Team auf dem Weg zum Klassenerhalt bestmöglich unterstützen.
Wir möchten ihm von Herzen für seinen Einsatz, die Zeit, die Leidenschaft und die vielen gemeinsamen Momente danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass er uns verbunden bleibt.
Danke für alles, Alex!
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Gökdeniz Sari wechselt zum SKV!
Der Technisch starke Mittelfeldstratege kommt vom Tabellenführer der Bezirksliga Germania Bietigheim nach Eglosheim!
Schon in der Jugend spielte Gök einige Jahre in Eglosheim, bevor es ihn nach Pflugfelden zog. In Pflugfelden machte er auch sein Debüt im Aktiven Fußball und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Landesliga Mannschaft.
Wir freuen uns auf deinen ersten Einsatz in Weiß und rot!
Willkommen beim SKV!
