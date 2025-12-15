Ein Trainerrücktritt und Bezirksliga-Spieler wechselt in die Kreisliga

1. FC Rechberghausen

Das teilt der Verein gegenüber FuPa mit:

Zum Jahresende wird Alexander Haug sein Amt als Trainer unserer 1. Mannschaft niederlegen.

Durch eine berufliche Veränderung steht ihm künftig weniger Zeit zur Verfügung.

Alex hatte ursprünglich geplant, die Saison zu Ende zu führen. Angesichts der aktuellen Tabellensituation und der dafür nötigen intensiven Arbeit hat er jedoch entschieden, bereits jetzt den Weg frei zu machen. So kann ein neuer Trainer frische Impulse setzen und das Team auf dem Weg zum Klassenerhalt bestmöglich unterstützen.

Wir möchten ihm von Herzen für seinen Einsatz, die Zeit, die Leidenschaft und die vielen gemeinsamen Momente danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass er uns verbunden bleibt.

Danke für alles, Alex!