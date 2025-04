Ein Trainer verlängert, ein Trainer geht und ein Trainer kommt

Zur neuen Saison gibt es Veränderungen auf der Trainerbank unserer ersten Mannschaft. Unser Erfolgstrainer-Duo Paul Prochiner und Nico Rauscher tritt berufsbedingt kürzer. Nico wird künftig “nur” noch als Spieler zur Verfügung stehen, da er sich auf seine berufliche Karriere konzentriert. Paul bleibt uns als spielender Co-Trainer erhalten und fokussiert sich parallel auf das Start-up wetrainfootball.com. Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle auch Phil Haile, der bereits zu Saisonbeginn kürzertreten musste, aber weiterhin großen Anteil an der Entwicklung der Mannschaft hat. Für ihren riesigen Einsatz und ihre tolle Arbeit bedanken wir uns herzlich bei Paul, Nico und Phil.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Mit *Manuel Geiger* konnten wir einen starken Nachfolger gewinnen! Manuel (38) bringt viel Erfahrung mit: Nach Stationen beim TV Derendingen und SV 03 Tübingen, sammelte er auch als Trainer (UEFA B-Lizenz) wertvolle Erfahrung im Jugendbereich. Fußball lebt er zu 100%! Sein Spielstil? Attraktiver und offensiver Fußball – lieber ein 6:5 als ein 1:0! Das passt perfekt zu unserer Philosophie. Manuel, Paul und die Abteilungsleitung stecken bereits mitten in den Planungen für die neue Saison. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Manuel einen super Start beim TSV!

TSV Pliezhausen (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Neuzugang für die kommende Saison: Saikou Camara. Herzlich willkommen!

FC Frickenhausen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

FLO KIRCHNER BLEIBT BEIM FCF

Positive Nachrichten von unserer Bezirksliga-Mannschaft am Montagabend. Nach den Verlängerungen der vergangenen Wochen hat auch Flo Kirchner sein Ja-Wort für die kommende Spielrunde gegeben.

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marcel Miller bleibt ein wichtiger Baustein unserer Zukunft

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Marcel Miller dem SV Gebersheim weiterhin als Trainer erhalten bleibt! Seit dem 1. Juli 2017 prägt Marcel als Cheftrainer der „Zwoiden“ die Entwicklung vieler junger Talente. Zur Saison 2024/2025 übernahm er zusätzlich die Rolle des Co-Trainers unserer ersten Mannschaft – und steht nun bis Saisonende, gemeinsam mit Sebi Kohler als Cheftrainer der Ersten. Marcel verkörpert mit seiner Arbeit genau das, wofür der SV Gebersheim steht: Leidenschaft, Einsatz und die nachhaltige Förderung unserer eigenen Spieler.

Mit viel Herzblut hat er zahlreiche Jugendspieler an den Aktivenbereich herangeführt und ihnen den Weg in die erste Mannschaft geebnet. Die individuelle Entwicklung jedes Einzelnen sowie der Teamgedanke standen bei ihm immer an erster Stelle. Sein Engagement geht weit über das Training hinaus – Marcel lebt den Verein und gibt täglich alles für die sportliche Zukunft des SVG. Dafür gebührt ihm unser größter Respekt und tiefer Dank. Wir sind stolz, gemeinsam mit Marcel weiter an unserer Vision zu arbeiten: eine starke Mannschaft zu formen, die auf eigenen Talenten aufbaut und den SV Gebersheim mit Leidenschaft und Zusammenhalt repräsentiert. Danke, Marcel, für deine Treue, deine Hingabe und deinen Glauben an unsere Spieler und unseren Verein!

SG Reutlingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Andreas Heidt hat verlängert! Im Vergleich zu Thomas Müller gibt’s für echte Legenden bei der SGR noch eine Abschiedssaison. Unser ehemaliger Kapitän, Spowo-MVP, Co-Trainer, Pokalheld, usw. befindet sich mit seinen zarten 38 Jahren im Spätherbst seiner Karriere. Dennoch ist er auf und neben dem Platz nach wie vor ein Vorbild. Daher sind alle sehr froh, dass sich Andi nach einiger Bedenkzeit und dem gründlichen Hineinhorchen in die strapazierten Knochen dazu entschieden hat, eine letzte Spielzeit bei seinem Herzensverein zu absolvieren. Die Sportliche Leitung hatte zur Wertschätzung deshalb auch einfach nur einen Blankovertrag bei den Verhandlungen dabei. Das Gehaltsfeld durfte die Mittelfeldikone selbst ausfüllen. Da der Edeltechniker aber schon immer lieber mit seinen Freunden kickte anstatt dem Geld hinterher zu laufen, konnten sogar lukrative Angebote von den Sportfreunden Hengen oder FK Lada Toljatti ihn nicht aus Orschel-Harlem in die weite Fußballwelt hinauslocken. Danke Andi.

Der nächste Sommertransfer für die Spielzeit 2025/26 ist in trockenen Tüchern: Faro is baaaack. Ein alter Bekannter kehrt zur SGR zurück. Farhan Ahmad hatte den Sprung aus der Jugend in den Aktivenbereich 2021 bei unseren Jungs aus Orschel erfolgreich absolviert. Nach den Stationen TSVgg Plattenhardt, 1. FC 08 Polizei Villingen-Schwenningen und TuS Metzingen wechselt der schnelle und technisch starke Offensivspieler jetzt wieder an den Ententeich. SG-Coach Zvonimir Kvesic: „Der Kontakt ist nie abgerissen. Farhan passt nicht nur sportlich sondern auch menschlich super zu uns. Das ganze Trainerteam ist außerdem überzeugt, seine Qualitäten auf ein weiteres Level heben zu können!“

Fußballbezirk Franken

Spfr. Stockheim melden Mannschaft vom Spielbetrieb ab

Die Spfr. Stockheim haben mit sofortiger Wirkung ihre Mannschaft vom Spielbetrieb in der KL A1 Franken zurückgezogen.

Die bisher ausgetragenen Spiele werden aus der Wertung genommen, die noch offenen sind abgesetzt.

Die Spfr. Stockheim stehen damit als erster Absteiger aus der KL A1 fest.