Ein Trainer sieht seine Elf schon am Scheideweg

Ausgangslage: Mit je zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen ist die Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld in die Saison gestartet. Da kommt das Heimspiel gegen die SG Mülheim-Kärlich, die den nächsten Anlauf für den Oberliga-Aufstieg nimmt, gerade recht. Beim knappen 2:3 in Ahrweiler bewies die Elf von Trainer Philipp Frank, dass sie durchaus gegen die Spitzenteams der Liga mithalten kann. „Wir wissen zwar anhand der Ergebnisse, dass wir durchaus heimstark sind, wirklich angesprochen wird das bei uns aber nicht. Gegen Mülheim-Kärlich erwarte ich ein ähnliches Spiel wie gegen Ahrweiler, daher wird sich an der Art und Weise, wie wir spielen, nicht viel ändern. In erster Linie müssen wir defensiver noch stabiler stehen und vorne aus vielleicht wenigen Chancen dann auch mal mehr Tore erzielen als zuletzt“, sagt Frank.

Personal: Sebastian Schell droht wegen einer Platzwunde am Kopf ausfallen. Fehlen wird zudem Philip Meeth, der sich bereits vor der Partie gegen Ahrweiler eine Knieverletzung zuzog. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Ausgangslage: Die noch sieglose SG Hochwald erhofft sich gegen Linz endlich den ersten Saisonsieg. Beide Kontrahenten möchten nach den jeweiligen Niederlagen am vergangenen Spieltag Wiedergutmachung betreiben. Während die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden beim TuS Immendorf mit 2:4 verlor, kassierte Linz eine herbe 1:5-Pleite gegen die SG Schneifel. „Den Start haben wir uns anders vorgestellt – auch, wenn klar war, dass wir uns aufgrund der vielen Ausfälle erst mal finden müssen. Vor allem die Vielzahl an Gegentoren tut weh. Hier ist es schwer, Ansatzpunkte zu finden, da die Treffer oft durch individuelle Fehler fallen. Gegen Linz erwarte ich ein völlig anderes Spiel als gegen Immendorf, da sie eher einen fußballerischen Ansatz mit einigen Zockern in der Mannschaft verfolgen. Da müssen wir zunächst körperlich dagegenhalten, um dann auch wieder unsere spielerischen Ansätze zu verfolgen“, meint SG-Coach Fabian Mohsmann.

Personal: Die Einsätze von Linus Merling und Patrick Dres (beide erkrankt) sind noch fraglich. Auch bei Dylan Diop entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig. Den Verteidiger plagen anhaltende Knieprobleme.

VfB Wissen – SV Rot-Weiss Wittlich (Samstag, 17 Uhr, Dr.-Grosse-Sieg-Stadion, Wissen, Rasenplatz)

Ausgangslage: Letzter gegen Erster heißt es beim Duell in Wissen. Während Wittlich mit vier Siegen in vier Spielen startete, reichte es für den VfB bislang lediglich für einen Zähler. „Wir haben Wissen in den vergangenen Wochen beobachtet. Sie haben oft unglücklich agiert und hätten durchaus mehr Punkte verdient. Es ist ein dynamisches Team mit einem hohen Laufpensum. Auswärtsspiele sind immer gefährlicher, daher gehen wir das Spiel sehr konzentriert an“, sagt Fahrudin Kuduzovic, Trainer der Wittlicher.

Personal: Daniel Littau fehlt aufgrund einer Rotsperre. Stefan Nicolae hat nach seiner Rückkehr weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Dafür kehrt Timo Wollny zurück in den Kader und ist wieder eine Alternative für die Offensive.

SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges – SG Arzfeld (Samstag, 17.30 Uhr, Wirges, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Erst ein Punkt aus vier Partien und zuletzt ein herbes 1:4 gegen Mitaufsteiger SV Eintracht Mendig: Bei den noch sieglosen Islekern droht die Euphorie nach dem Aufstieg schon zu verpuffen. „Die Mannschaft hat super trainiert und richtig Lust, endlich einen Sieg einzufahren. Der Spaß ist immer noch da. Wir glauben fest daran, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir ein Spiel gewinnen. Das könnte dann auch ein Dosenöffner sein, um richtig in die Saison zu starten. Wirges habe ich zuletzt beim 1:2 in Rübenach gesehen. Da erwartet uns eine junge und spielerisch gute Mannschaft. Ab der Mittellinie versuchen sie fast immer, mit einem flachen Kombinationsspiel nach vorne zu kommen“, meint Florian Moos, Torwart und Trainer der Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen.

Personal: Im Vergleich zur Partie gegen Mendig werden Tom Biewald und Jonas Kockelmann in den Kader zurückkehren.

SG Schneifel – FV Rübenach (Samstag, 18 Uhr, Auw bei Prüm, Rasenplatz)

Ausgangslage: Nach dem holprigen Saisonstart und dem frühen Aus im Rheinlandpokal gegen die klassentiefere SG Ellscheid hat die Sportgemeinschaft zuletzt ordentlich punkten können. Sieben Zähler sammelte die SG Schneifel in den jüngsten drei Spielen. „Aus meiner Sicht sind wir schon jetzt an einem Scheideweg, an dem sich rausstellt, ob wir wirklich gut in die Saison gestartet sind oder eher schwach. Daher hoffe ich, dass die Jungs die Mentalität an den Tag legen und noch nicht genug haben. Rübenach ist für mich ehrlich gesagt ein unbeschriebenes Blatt. Unser Anspruch sollte es dennoch sein, spielerische Akzente zu setzen“, sagt Stephan Simon, Coach der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Personal: Hinter dem Einsatz von Davis Spruds steht aufgrund muskulärer Oberschenkelprobleme noch ein Fragezeichen. Jan Pidde kehrt nach auskuriertem Trommelfellriss in den Kader zurück.

FC Bitburg – SV Laubach (Samstag, 18 Uhr, Bitburg, Stadion Ost)

Ausgangslage: Wo genau der FC Bitburg steht, ist für die Verantwortlichen weiter schwer zu greifen. Gegen die Spitzenteams aus Ahrweiler (1:2) und Mülheim-Kärlich (2:2) reichte es zuletzt zwar nur für einen Zähler, dennoch zeigten die Bierstädter in diesen Duellen jeweils gute Phasen. Nach der Partie gegen Laubach hofft auch Trainer Fabian Ewertz, den Saisonstart etwas besser einordnen zu können: „Zwei Punkte mehr hätte ich mir bisher schon gewünscht. Die haben wir gegen Arzfeld (1:1) verspielt. Gegen Ahrweiler und Mülheim-Kärlich waren wir zwar nicht das bessere Team, haben aber lange Zeit Paroli geboten. Beim SV Laubach wissen wir, was für eine gute Offensive sie haben. Gleichzeitig bieten sie aber hinten auch einiges an.“

Personal: Nico Fuchs fehlt dem FCB aufgrund einer Rotsperre. Pascal Müller und Jannik Nosbisch haben ihre Faserrisse weitgehend auskuriert. Ein Einsatz am Samstag kommt aber wohl für beide noch zu früh.

Eintracht Trier II – TuS Immendorf (Sonntag, 15.30 Uhr, Trier, Nebenplatz Moselstadion)

Ausgangslage: Trier II musste sich zuletzt zwar bei Titelfavorit Wittlich knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die spielerischen Leistungen der Eintracht-Fohlen gehören aber bislang mit zum Besten, was die Rheinlandliga zu bieten hat. Gegen Immendorf möchte der SVE nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. „Mit Immendorf erwarte ich einen eingeschworenen Haufen, der vermutlich nicht nach Trier kommt, um das Spiel zu machen. Da müssen wir die Ruhe bewahren und dennoch weiterhin versuchen, attraktiven und offensiven Fußball zu spielen“, sagt Trainer Holger Lemke.

Personal: Lemke muss auf Stanislav Stepanchenko (Rotsperre) verzichten. Jannis Hoffmann wird mit einer Innenbandverletzung ebenfalls fehlen.