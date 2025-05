Ein Trainer-Routinier mit nur 26 Jahren

Über hundert Spiele im Amateurfußball sind für einen 26-Jährigen zunächst mal nichts Besonderes. Diese Marke haben schließlich etliche Spieler erreicht. Bei Gianluca Nurra verhält es sich jedoch anders: Denn bei ihm kommen die hundert Spiele nicht auf dem Feld zusammen, sondern als Trainer an der Seitenlinie. Nichts davon hat sich einfach so ergeben, Nurra hat stattdessen seine Trainerkarriere früh geplant und forciert. Ab der kommenden Saison steigt er nun zum alleinigen Cheftrainer beim Bezirksligisten TuS Wickrath auf.

Beide, Horn und Nurra, verantworten auch aktuell wieder die sportlichen Geschicke beim Bezirksligisten. Der Generationswechsel steht jedoch bevor: Im Sommer gibt Urgestein Horn sein Traineramt auf, Nurra hat dann alleine das Sagen. Für ihn ist es der logische nächste Schritt in seiner Trainerlaufbahn. „Ich bin ganz ehrlich: Irgendwann will man alleine für etwas verantwortlich sein. Du hast dann einen höheren Stellenwert und eine höhere Meinung“, sagt Nurra.

Die neue Chefrolle sollte er ursprünglich erst im Sommer antreten. Im Winter holte der Sportlicher Leiter Dennis Richter ihn jedoch vorzeitig von einem Kurzzeit-Engagement als Co-Trainer bei Türkiyemspor zurück. Zuvor hatten es Nurra und Wickrath ein halbes Jahr ohneeinander versucht – „glücklich“ wurden beide nicht. Nurra war als Co-Trainer dem Lockruf des Landesligisten 1. FC Viersen gefolgt, warf dort zusammen mit Simon Sommer allerdings nach wenigen Wochen hin; Wickrath rutschte nach Platz drei in der Vorsaison nahe an die Abstiegszone.

Klassenerhalt in trockenen Tüchern

Mit der Rückkehr von Nurra kamen zunächst die Erfolge, derzeit stagniert die Mannschaft wieder. Der Klassenverbleib ist inzwischen aber sicher. Nurra ist um die schwierige Phase gar nicht so undankbar. „Es ist vielleicht ganz gut, dass es nicht so gut läuft wie in den Vorjahren. Damit ich auch mal die Schattenseite mitbekomme.“

Sein Vorbild ist Bundestrainer Julian Nagelsmann, mit dem Nurra zumindest gemein hat, dass beide extrem früh auf die Trainerbank gewechselt sind. Ähnlich wie beispielsweise auch ein Thomas Tuchel. Von beiden hat sich Nurra durch zahllose Videos viel für die eigene Trainingslehre abgeschaut: Wie ist ihr Stil, wie leiten sie die Einheiten, welche Übungen bauen sie ein? „Damit habe ich mich gut vorbereitet gefühlt“, sagt Nurra.

Was Tuchel und Nagelsmann vor dem Bildschirm waren, ist Dirk Horn vor Ort in Wickrath: Mentor und Lenker in Nurras ersten Jahren. „Er lebt absolut für den Fußball. Sein Auftreten in der Kabine, seine Ansprache, sein Trainingsaufbau – er weiß, worauf man den Fokus legt und erreicht die Jungs. Alles andere muss sich kommendes Jahr zeigen, wenn er das Amt in voller Verantwortung übernimmt. Ich sehe positiv für Wickrath in die Zukunft“, sagt Horn.

Mit Nurra bildete Horn bislang ein Gespann aus Gelassenheit und Emotionalität. Letztere Rolle kam Nurra zu, der inzwischen damit aber dosierter umgehen will. „Es gab das ein oder andere Spiel, in dem ich auch mal zu emotional war. Dirk strahlt eine große Ruhe aus. Er hat mir dann gesagt: Fahre mal einen Gang runter. Oder dass ich dieses oder jenes mal anders machen sollte. Daraus habe ich unheimlich viel mitgenommen“, sagt er weiter.

Den offensiven Grundstil der Mannschaft will Nurra beibehalten. An den aktuell 77 Gegentoren soll aber gearbeitet werden. Mit seinen bald 27 Jahren steht Nurra allerdings vor einem Spagat: Mit vielen Spielern der Mannschaft ist er befreundet, als Trainer muss er aber auch Autorität wahren. „Das ist für mich eine Aufgabe, der ich mich stellen und unangenehme Entscheidungen treffen muss. Wenn du einen guten Freund auf die Bank setzt, dann tut es dir ein bisschen mehr weh. Ich habe aber klar kommuniziert, dass ich Fußball und privat komplett trenne. Bislang sind wir damit gut gefahren und es gab nie ein Problem“, sagt Nurra.

Speziell am Standort Wickrath sieht Nurra aber auch Vorteile: „Der Kern der Mannschaft ist schon seit Jahren zusammen. Es gibt Jungs, die haben nie woanders gespielt. Und solange der Kern vorhanden ist, bin ich der Meinung, dass Wickrath immer erfolgreich sein wird.“ Nurras Ziel: mit Wickrath nach Mennrath und Süchteln die Nummer drei im Fußballkreis zu sein.