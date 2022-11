Ein Trainer, der trotz Niederlage befriedigt ist Spiel gegen ein Torwart-Vorbild und eine unglückliche Schiri-Leistung

Wie beurteilen Trainer und Spieler die Leistungen am 10. Spieltag der Brandenburgliga? Nach den Partien in der höchsten Spielklasse des FLB äußern sich die Akteure – auch im Video am MOZ-Mikrofon.

Gute Spiele, Dramatik in der Schlusssekunde und ein Torfestival mit mehr als einem Dutzend Treffern in einer einzigen Partie. In der Brandenburgliga war am Wochenende wieder einiges los. Nach Abpfiff der Partien äußern sich die Trainer und Spieler, einige von ihnen im Video am MOZ-Mikrofon. Hier sind die Stimmen zum 10. Spieltag der Brandenburgliga