Ein Trainer, der sich verspekuliert und verliert und ein großes Kompliment für einen Schiedsrichter

In der zweithöchsten Spielklasse des FLB gab es einen spannenden 10. Spieltag. Ein Trainer geht selbstkritisch mit sich um und trägt die Schuld für die Niederlage, ein anderer ist begeistert vom Referee. Bei welchem Stürmer das Pech einfach nicht locker lässt.

Am 10. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord steht Fortuna Babelsberg mit fünf Punkten Vorsprung weiter an der Tabellenspitze. Ein Spitzenduell endet remis und eine Mittelfeld-Partie geht zulasten des Trainers verloren. Im torreichen Kellerduell glänzen nicht nur Torschützen. Einem Stürmer klebt das Verletzungspech weiter am Schuh.

Lesen Sie den kompletten Beitrag HIER