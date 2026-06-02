Ein Traditionsverein zieht sich zurück

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Eine traurige Fußballnachricht kommt aus Illingen. Die Kerpen-Elf, wie der Traditionsverein auch genannt wird, wird voraussichtlich seine aktive Mannschaft, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur neuen Saison vom Spielbetrieb zurück ziehen.

Und dies ist nicht nur irgend ein Ansprechpartner, sondern ein Illinger Urgestein, der den Verein und alles rundherum besser kennt, als jeder andere.

Was bleibt jetzt noch Illingen? Zum Einen die Damenmannschaft, die derzeit in der Bezirksliga spielt und zum Anderen der Jugendbereich. Doch das Zugpferd des Vereines, die erste Mannschaft gibt es nicht mehr. Ein Verein voller Traditionen, Aufstiege, Abstiege und natürlich Emotionen. Wo liegen die Gründe für dieses Debakel in Illingen. Die Redaktion hat nachgefragt und mit Günther Mergenthaler, liebevoll auch "Günnes" genannt, einen kompetenten Ansprechpartner gefunden.

Günther Mergenthaler: Die erste Mannschaft hatte bereits seit zwei Jahren keinen Rückhalt mehr vom Verein. Vom Vorstand hat sich kaum noch jemand für den aktiven Bereich interessiert und auch nicht gekümmert. Man hat einfach nicht mit den Spielern geredet. Bei den Heimspielen der Ersten Mannschaft war keiner anwesend. Vor allem in letzten zwei Jahren haben wir uns mehr oder weniger selbst organisiert und Vieles aus dem eigenen Sack finanziert. Es kommt mir so vor, als ob dies vom Vorstand so gewollt war. Jetzt hat er seine Quittung bekommen.

FuPa: Sie sind bereits 30 Jahre im Verein und haben in dieser Zeit so einiges erlebt. Egal ob im Vorstand, Trainer oder als Betreuer, Sie waren sich für nichts zu schade. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe den Verein abzumelden?

Selbst das gut funktionierend Clubheim, das meistens voll war, wurde geschlossen. Das es zum "großen Knall" kam liegt auch daran, dass keiner vom Vorstand mit den Spielern in der Winterpause über eine Vertragsverlängerung gesprochen hat. Die nächsten Jahre werden für Illingen sehr schwer. Die einzige, die den Laden noch schmeißt ist die Kassiererin Larissa Reiter.

FuPa: Wenn Sie die Vergangenheit, insbesondere das Vereinsleben des SV Illingen Revue passieren lassen, welche negative und natürlich auch positive Erinnerungen werden bleiben?

Mergenthaler: Positiv in Erinnerungen bleiben mir vor allen die sportlichen Erfolge. 2014/2015 gelang der Aufstieg in die Landesliga. Unvergessen für mich sind mit Sicherheit die 7 Jahre mit Marco Loncar als Trainer oder auch mit Karl Gerber, mit dem wir in seinem ersten Jahr aufgestiegen sind. Auch die Zeit unter Michael Sahl und die letzten Jahre mit "Dave" Lee Lenz werde ich nie vergessen.

FuPa: In der Corona-Zeit wollte der Verein die aktiven Mannschaften bereits abmelden. Doch daraus wurde nichts, denn da war ja noch ein Günther Mergenthaler, der für sich für seinen Lieblingsverein für nichts zu schade war und gekämpft hat.

Mergenthaler: Ja das stimmt. ich kann mich noch gut erinnern. Innerhalb von kurzer Zeit habe ich 18 Spieler an Land gezogen, so dass es mit dem aktiven Fußball in Illingen doch weiter ging. Damit habe ich den Verein am Leben erhalten. Und genau deshalb stimmt es mich so traurig, dass wir jetzt da stehen, wo keiner hin wollte. Ich hoffe aber, dass der Verein es schafft, doch noch Spieler zu aktivieren, damit es in Illingen weiter geht. Immerhin ist die Kerpen-Elf mein Herzensverein und deshalb drücke ich dem die Daumen, dass der Verein eine Zukunft hat. Zum Schluss möchte ich hinzufügen, dass ich mich nach dem letzten Spieltag für die rege Teilnahme des Vorstandes und die würdige Verabschiedung der Spieler bedanken möchte.

FuPa: Vielen Dank für dieses Gespräch und die schönen Jahre mit Ihnen, in denen ich einen aufrichtigen und ehrlichen Menschen kennen gelernt habe, der mir meine redaktionelle Arbeit mehr als erleichtert hat. Ich wünsche Ihnen, egal wo der Weg Sie hinführt, privat und auch sportlich Alles Gute. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden.