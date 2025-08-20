Ein total positiv Fußballverrückter

Der 30-Jährige wohnt in Walsheim und arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. Sein Heimatverein sind die SF Reinheim. Im Verlauf seiner Jugendzeit war der Defensivallrounder zunächst zum SV Auersmacher gewechselt, um dann wieder nach Reinheim zurückzukehren. Vor der Saison 2020/21 schloss sich Becker vom damaligen Bezirksligisten SF Reinheim aus dem Landesligisten SF Walsheim an. Und im Sommer 2023 folgte schließlich der nächste Karriereschritt: Mit dem Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen ging es zunächst in die Verbandsliga Nord/Ost runter, um dann mit der Mandelbachtal-Elf den direkten Wiederaufstieg zu realisieren. Becker kam in den ersten vier Saisonpartien als Innenverteidiger zum Einsatz, ehe er in der letzten Begegnung als Sechser vor der Abwehr agierte. "Meine Lieblingsposition ist die Innenverteidigung, da man da das ganze Spiel vor sich hat", meint der 30-Jährige.

Fußball und Lukas Becker - das passt einfach genau zusammen! Falls er mal gerade nicht für den SV Bliesmengen-Bolchen im Einsatz ist, schaut sich der 30-Jährige gerne Spiele live vor Ort an. Er sah die Partie Bayern München gegen Bayer Leverkusen in der Champions League, Kaiserlautern gegen Preußen Münster in der 2. Bundesliga oder auch Saarbrücken gegen Aue in Liga Drei. Auch auf den Plätzen von Amateurvereinen ist der Defensivspezialist des Öfteren zu finden. "Einen Lieblingsverein habe ich nicht - ich bin eher ein allgemeiner Fußballverrückter, der sich von der Kreisliga A an bis hoch zur Champions League gerne Spiele anschaut. Und dies natürlich am liebsten live vor Ort, und nicht im Fernsehen", betont Becker.

Ob er an diesem Freitag um 19 Uhr im Heimspiel seines SV Bliesmengen-Bolchen gegen den Traditionsverein Borussia Neunkirchen aktiv auf dem Platz mitwirken kann, wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden. "Ich habe leider momentan an der Leiste und an der Schulter zwei kleine verletzungsbedingte Baustellen. Falls es aber irgendwie geht, will ich spielen", betont der positiv Fußballverrückte. Und wenn er in der Justizvollzugsanstalt Mittagsschicht hat, trainiert er mit dem Spielausschuss-Vorsitzenden Mark Braun eben vormittags auf dem Sportplatz - Hauptsache Fußball, eben!!!