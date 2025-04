Ein Torspektakel, viel Latte und eine klasse Teamleistung

Perfektes Fussballwetter auf dem Thuleweg, das allein versprach einen schönen Nachmittag. Die Arena am Thuleweg zeigte sich heute ohne eine einzige Wolke am Himmel, die einzigen Wolken heute waren die der Asche, welche beide Teams heute aufwirbelten.

Unsere Jungs starten enorm stark ins Spiel und ließen den Gegner kaum in die eigene Hälfte. 27 Minuten dauerte es bis Pascal die halbe gegnerische Abwehr stehen ließ und der Ball irgendwie zu Till kam, der den Ball zum 1-0 ins Tor schob. 1-0 auch der Halbzeitstand in einem enorm starken Spiel mit wenig bis gar keinen Aktionen der Gäste, welche man komplett im Griff hatte. Leider wurde vorne wieder zuviel liegen gelassen, was auch die Trainer in der Pause dem Team mit auf den Weg gaben. Die zweite Halbzeit unverändert, ein starker Auftritt unserer Jungs und diesmal klappte es auch mit den Toren. Die 54ste Minute Tor durch Philipp und das 2-0. Der hatte nun auch gefallen am Spiel gefunden und legte noch drei weitere sehenswerte Tore nach, welche einfach klasse durch das komplette Team herausgespielt wurden. Auch der FSV nahm kurzzeitig am Spielgeschehen teil und kam zum zwischenzeitlichen 1-4 aus Sicht der Gäste nochmal zurück ins Spiel, was jedoch auch eine der wenigen Aktionen der Gäste war. Unsere Abwehrreihe war heute einfach auf höchstem Level unterwegs, die Jungs hier 90 min hochkonzentriert im Spiel. Am Ende feierte unser FCM zurecht und hochverdient einen 5-1 Heimerfolg auf dem Thuleweg und verteidigt somit den 7ten Tabellenplatz.