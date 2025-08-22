Ein Torjäger wechselt die Seiten

Dass Tim Schäfer am vergangenen Wochenende in einem Punktspiel der höchsten saarländischen Klasse zwei Treffer erzielt hat, ist eigentlich keiner besonderen Erwähnung wert. Schließlich steht der immer noch pfeilschnelle 35-jährige Angreifer stets für viele Tore - egal, ob in der Saarland- oder in der Oberliga. Doch beim genaueren Hinsehen rieben sich dann doch einige Experten der Saarlandliga etwas verwundert die Augen - denn der Routinier hatte diesen Doppelpack nicht für seinen langjährigen Verein FSV Jägersburg geschnürt, sondern für seinen neuen Club SV Saar 05 Saarbrücken. Schäfer war unter der Woche quasi still und heimlich vom Homburger Norden aus an den Kieselhumes gewechselt. Und was er dann in seiner ersten Partie für die 05er zeigte, war aller Ehren wert: Er wurde bei der 2:4 (0:2)-Niederlage bei den SF Köllerbach zur Pause eingewechselt und traf dann doppelt für die Gäste.

"Ich war zuletzt mit meiner Spielzeit in Jägersburg unzufrieden gewesen und wollte wieder mehr spielen. Alles ist relativ kurzfristig über die Bühne gegangen. Den Kontakt zu Saar 05 hatte ich bereits vor der Saison. Da gab es ein Angebot von ihnen, welches von mir abgelehnt wurde. Aber in den letzten Tagen vorm Wechsel war der Kontakt noch einmal durch meinen Kumpel und ehemaligen Mitspieler Freddy Ehrmann zustande gekommen", erklärt Schäfer. Ehrmann kickt mittlerweile ebenfalls für Saar 05 - Schäfer und er hatten in Jägersburg zusammen gespielt. Der Wechsel sei dann schnell über die Bühne gegangen.

Schäfer freut sich natürlich über seinen gelungenen Einstand mit den beiden Toren. Dies sei schon für ihn wichtig gewesen, um noch einmal hereinzukommen. Aber das Ergebnis habe natürlich nicht gestimmt. Und so hofft der Neuzugang nun darauf, dass am Sonntag um 15.30 Uhr im Heimspiel gegen den FV Schwalbach beides stimmt: Seine eigene Leistung und auch das Endergebnis. Es ist das absolute Kellerduell dieses Spieltages, wenn der Letzte (ein Punkt) den Vorletzten (zwei Zähler) empfängt.