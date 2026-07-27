Ein Torjäger als Trainer: Tuysuz und Niederkassel schauen nach oben Bezirksliga, Staffel 2: Fatih Tuysuz ist beim 1. FC Niederkassel vom Strafraum auf die Trainerbank gewechselt. Mit einem bekannten Kader und einigen Neuen soll der vierte Platz aus der Vorsaison übertroffen werden. von Niklas Bien · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Fatih Tuysuz spielt seit 2019 beim 1. FC Niederkassel – Foto: Gonca Gürsoy

Der 1. FC Niederkassel hat sich seit seinem Aufstieg zu einer der Größen der Bezirksliga entwickelt. Mit den Plätzen drei und vier hat der 1. FC zweimal in Folge zumindest am Aufstieg geschnuppert. In der kommenden Saison soll es noch weiter nach oben gehen – mit einem eingespielten Kader und einem neuen Trainer, der das Team kaum besser kennen könnte.

Tuysuz übernimmt von Basar Fatih Tuysuz hat seit der Vorbereitung das Traineramt von Bülent Basar übernommen, der sich nun um die sportliche Leitung kümmert. Tuysuz war 2019 als spielender Co-Trainer vom damaligen Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach nach Niederkassel gewechselt. Der 37-Jährige war mit über 140 Toren ein Erfolgsgarant des Bezirksligisten. Das will er bleiben, allerdings in anderer Funktion. >>> Das ist Fatih Tuysuz "Der Wechsel vom Spielfeld auf die Trainerbank fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich habe mich in den vergangenen Jahren bewusst auf diese Aufgabe vorbereitet. Ich kenne die Mannschaft sehr gut und die Jungs kennen auch mich, das erleichtert den Einstieg natürlich", sagte Tuysuz: "Jetzt geht es darum, meine Ideen zu vermitteln und gemeinsam eine klare Identität zu entwickeln. Ich freue mich riesig auf die neue Saison und bin hochmotiviert." Das Kapitel als Spieler ist für den früheren Regionalligaspieler damit abgeschlossen.

Bekannter Kader, spannende Neuzugänge Tuysuz kennt die Mannschaft und die Mannschaft, die beinahe komplett zusammenbleibt, kennt ihren neuen Trainer. Torwart David Weidner (Ahrweiler BC), Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf), Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven), der junge Donik Berisha (Fortuna Bonn) und Jonas Gerhold (2. Mannschaft) verstärken den ohnehin schon guten Kader, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit hochkarätigen Neuzugängen ergänzt wurde. "Wir sind überzeugt, dass sie unserem Kader zusätzliche Qualität und neue Impulse geben werden", sagte der neue Chefcoach, für den es in der Vorbereitung vor allem darum geht, seine Spielidee zu vermitteln: "Die Mannschaft soll genau verstehen und auf dem Platz umsetzen, wie wir künftig auftreten möchten."

Der vierte Platz soll "getoppt" werden Mit dem vierten Platz der Vorsaison sei man beim 1. FC "zufrieden" gewesen, nun soll der nächste Schritt folgen. "Unser Ziel ist es, die vergangene Saison zu toppen und wieder ganz oben mitzuspielen. Die Qualität dafür ist in unserer Mannschaft vorhanden", betont der 37-Jährige. Mit genauen Prognosen hält sich der ehemalige Torjäger zwar noch etwas zurück, mit dem Vorjahresfünften Rot-Weiß Merl und dem Vorjahresdritten TuRa Germania Oberdrees hat er aber zwei logische Kandidaten als potenzielle Konkurrenten im Spitzenrennen ausgemacht. Die Verfolger der vergangenen Saison werden "sicherlich eine gute Rolle spielen", so der neue Cheftrainer.