Ein torgefährlicher Jahrgang - Beim 4:1 von Deisenhofen II sind alle Torschützen 2006 geboren

Zumindest in der Höhe war das 4:1 (3:0) der U23 des FC Deisenhofen über den TSV Gilching-Argelsried durchaus überraschend. Andreas Budell feierte „ein Superergebnis, das wir unserer Effizienz zu verdanken haben“.

Der FCD-Coach musste gegenüber dem 1:2-Auftakt in Pullach wegen Urlaub und Verletzungen sechs Feldspieler ersetzen. Da traf es sich gut, dass die Erste spielfrei hatte, denn Lukas Blauensteiner, Dennis Yimez und Jakob Lippmann zählen grundsätzlich zum Bayernliga-Aufgebot, ebenso wie Torwart Konstantin Dresen, der als siebter Spieler aus freien Stücken neu in die Startelf rückte. „Das hat also nichts mit unserer eigenen Kader-Breite zu tun“, stellte Budell klar. „Wir haben zur Zeit schon eher Engpässe.“ Die zu beheben, dazu trug auch Ex-Profi Yasin Yilmaz (36) bei, der in den letzten 20 Minuten noch Spielpraxis sammelte.

Doch nicht nur die Bayernliga-Kandidaten, sondern auch die Youngster erwiesen sich als hilfreich, besonders die allesamt 2006 geborenen Torschützen. Den ersten Treffer setzte Noah Rehm: Nachdem ein Gilchinger Verteidiger den Ball nicht richtig getroffen hatte, musste er nur noch einschieben (19.). Die Flanke hatte Luke Gandl geschlagen, der sein Debüt im Herrenbereich gab. Das 2:0 fiel nach einem Freistoß, Florian Weber setzte sich gut durch und traf (33.). Beim 3:0 revanchierte sich Rehm bei Gandl, der die schwer zu nehmende Flanke über Gilchings Torwart hinweg einköpfte (40.). „Ein sehr schönes Tor“, lobte Budell, dessen Team im ersten Durchgang lange dominierte, am Ende aber doch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen hatte, vor allem nach Standardsituationen. Einmal klärte Blauensteiner kurz vor der Linie, einmal parierte Dresen.

Nach dem Wechsel machte Gilching mächtig Druck und kam durch Maximilian Hoelzl zum 3:1 (60.). „Es war eine ekelhafte Flanke, aber trotzdem eigentlich eine einfach zu verteidigende Situation. Da sind wir nicht richtig hingegangen“, kritisierte Budell, der aber praktisch im Gegenzug schon wieder jubeln durfte, weil Weber zielstrebig in die Mitte zog und den Ball aus der Distanz trocken zum 4:1 versenkte (62.). „Das hat dann die Moral von Gilching gebrochen“, so Budell. (um)

FC Deisenhofen U23 - TSV Gilching-Argelsried 4:1 (3:0) FC Deisenhofen U23: Dresen - Niederdorfer, Lippmann, Yimez, Blauensteiner, Rogalski (82. Sliwka), Wohlmann, Perneker (18. Ngeukeu), Gandl (86. Bosch), Weber (90. Martin), Rehm (72. Yilmaz) Tore: 1:0 Rehm (19.), 2:0 Weber (33.), 3:0 Gandl (40.), 3:1 Hoelzl (60.), 4:1 Weber (62.)