Ein-Tore-Führung bei A/O verteidigt - Stade II setzt sich oben fest

A/O III drückt, trifft nur Aluminium und hadert mit dem fehlenden Spielglück. Die Gäste aus Stade sind effizient und nun erster Verfolger von Spitzenreiter Wiepenkathen.

Der VfL Güldenstern Stade II hat sich am Mittwochabend über das Nachholspiel in Ahlerstedt bis auf zwei Punkte an Tabellenführer TSV Wiepenkathen (33 Punkte) herangepirscht. Beide Teams haben nun 14 Spiele absolviert.

„Es war ein klassisches 0:0-Spiel, bei dem beide Mannschaft nur wenig Torgefahr ausgestrahlt haben und sehr viel im Mittelfeld stattgefunden hat“, sagt A/O-Coach Tom-Luka Stelling.

Seine Mannschaft bekam eine Standardsituation aber nicht nachhaltig bereinigt, sodass Julian Wist nach dem zweiten Ball zum Siegtor einnickte (37.).