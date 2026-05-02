Ein Tor zum Debüt: Landesklassist überrascht mit Stürmer-Neuzugang

Denny Piele feierte am Donnerstag sein überraschendes Debüt für den DSV 97. Der 37-Jährige hat sich vor allem als langjähriger Ober- und Verbandsliga-Torjäger des FSV Barleben einen Namen gemacht. Zuletzt holte er in der Saison 2023/24 im Dress von Union Schönebeck die Torjägerkanone der Landesliga Nord. Nun gab er sein unerwartetes Comeback in der Landesklasse 4. Zum Spielerprofil:

"Denny hatte sich spontan bereiterklärt, in unserer angespannten Personalsituation aufzuhelfen", berichtet Robert Kegler, Co-Trainer des Dessauer SV 97. Und der 45-Jährige, der wie Piele in Diensten des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt steht, ergänzt: "Dies hat in Waldersee ohne große Anlaufschwierigkeiten sehr gut funktioniert. Mit seiner Erfahrung und der Abschlussstärke hatte er einen wichtigen Part in unserem Spiel."

Piele trifft zur Führung, Markert erhöht per Freistoß

Dass der ehemalige Torschützenkönig der Landes- und Verbandsliga immer noch weiß, wo der gegnerische Kasten steht, zeigte er kurz vor der Pause. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte Thomas Berger per Kopf quer und Piele köpfte am langen Pfosten zur 1:0-Führung ein. Auch am zweiten Treffer war der Überraschungs-Neuzugang beteiligt. In Strafraumnähe wurde Piele gefoult. Der anschließende Freistoß von Philipp Markert fand ohne weitere Berührung den Weg ins lange Eck (48.).

Nach 68 Minuten hatte Piele dann Feierabend. Von der Bank aus musste der Routinier mit ansehen, wie die Gastgeber aus Waldersee den Druck in der Schlussphase merklich erhöhten. Jason Schilling scheiterte am Querbalken (81.), Maximilian John am Pfosten (83.). Zwar gelang John per Foulelfmeter noch der späte Anschlusstreffer (90.+6), für einen möglichen Ausgleich fehlte Empor jedoch die Zeit. So feierte der Dessauer SV 97 mit einer überraschenden Verstärkung in seinen Reihen den Derbysieg.