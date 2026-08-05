„Ein Tor schöner als das andere“ – Yilmaz zaubert bei Landsberg-Debüt Hattrick in 28 Minuten von Luca Hayden · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Halit Yilmaz (li.) spielte unter anderem schon für Pipinsried und Greuther Fürth II, jetzt ist er für den TSV Landsberg im Einsatz. – Foto: Bruno Haelke

Halit Yilmaz feiert ein Traumdebüt für den TSV Landsberg. Beim 5:0 im Toto-Pokal gegen Aubing gelingt ihm direkt ein Hattrick.

Nach 28 Minuten führte der TSV Landsberg bereits mit 4:0 beim SV Aubing – der Regionalligist machte im Toto-Pokal schon früh alles klar und setzte sich am Ende souverän mit 5:0 gegen den Landesligisten durch. Vor allem in der Anfangsphase dominierte der Favorit die Partie. „Speziell die ersten 25 Minuten waren richtig gut von uns. Da war viel Energie auf dem Platz und wir waren gleich mit 4:0 vorne“, sagte Landsbergs Trainer René Schröder nach der Partie gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Mit zunehmender Spielzeit ließ Landsberg das Tempo etwas sinken. Für Schröder war das bei den hochsommerlichen Temperaturen allerdings kein Problem. „Unter den Bedingungen, Wetter und Ergebnis, ist das völlig in Ordnung“, sagte der Coach. Schließlich hätten einige Spieler auf dem Platz gestanden, die zuletzt wenig Spielpraxis über 90 Minuten gesammelt hatten. Trotzdem sei der Sieg nie in Gefahr gewesen: „Großteilig haben wir das kontrolliert zu Ende gespielt.“

Zuletzt bei Greuther Fürth II: Halit Yilmaz greift beim TSV Landsberg an Im Mittelpunkt stand jedoch ein Spieler, der erst seit rund einer Woche in Landsberg ist. Halit Yilmaz wechselte von der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth zum TSV und feierte gegen Aubing sein Pflichtspieldebüt. Der 22-Jährige stammt aus der Jugend des FC Augsburg, spielte anschließend unter anderem für Pipinsried, Türkgücü München und Gençlerbirliği Ankara, ehe ihn sein Weg nach Landsberg führte. Fünf Minuten benötigte Yilmaz für seinen ersten Assist. Zwei Minuten später traf er erstmals selbst. Nach gerade einmal 28 Minuten war der lupenreine Hattrick perfekt. „Er hat sich heute auf jeden Fall empfohlen“, sagte Schröder. Für den Landsberger Trainer kam der starke Auftritt allerdings nicht überraschend: „Er wird von Training zu Training besser. Dann blitzen auch seine Aktionen und seine Schüsse schon auf.“