Ein Tor schöner als das andere

Im Stile einer Spitzenmannschaft sackte der SV Breinig die volle Punktzahl im Landesliga-Auswärtsspiel beim FC Union Schafhausen ein. Beim 4:1-Erfolg des Tabellenzweiten bekamen die zahlreichen Zuschauer im Stadion im Kuhlert ein rassiges, temporeiches Fußballspiel geboten, bei dem die Gastgeber sehr gut mithielten.
Mit einer einstudierten Eckenvariante gingen die Gastgeber in Führung. Andi Seferi chippte das Leder auf den kurzen Pfosten, Kevin Massakidi verlängerte, und Michael Peschel musste aus kurzer Distanz nur noch einnicken (3.). Union blieb am Drücker. Stürmer Tim Scheuvens setzte sich auf der linken Seite durch und zog Richtung Tor, Fernando Nissen bewahrte den Spielverein per Fußabwehr vor dem 0:2 (7.).
Breinig befreite sich aus der Umklammerung und schaffte durch längere Ballbesitzphasen Entlastung. Und Coach Dirk Ruhrig hatte seinem Team den Plan mitgegeben, immer wieder die Außenverteidiger ins Spiel zu bringen. „Schafhausen hat sehr ins Zentrum verschoben, wir haben dann über die Flügel gut umgeschaltet“, erklärte Ruhrig den Plan.
Beim 1:1 war Rechtsverteidiger Niklas Mohr Adressat eines Diagonalballs, Toptorjäger Sulayman Dawodu ging auf den ersten Pfosten und hielt den Fuß in Mohrs Hereingabe (9.). Beim 1:2 ging es über die andere Seite: Linksverteidiger Tetsuya Shiraishi nahm einen Flugball sehenswert an und spielte sofort weiter auf Dawodu, der den besser postierten Leo Engels mitnahm. Breinigs Nummer 10 versenkte den Ball eiskalt links unten ins Eck (26.).
Union zeigte sich keineswegs geschockt und kam zu einer Reihe von Chancen. Scheuvens umkurvte Nissen, wurde aber weit abgedrängt. Sein Schuss rollte parallel zur Torlinie und konnte geklärt werden (28.). Massakidi bediente David Jennissen, Schafhausens Kapitän verfehlte per Kopf (32.), ebenfalls per Kopf nach einer der brandgefährlichen Seferi-Ecke scheiterte Massakidi. Zur Pause hätte Union ein Remis durchaus verdient gehabt. „Wir waren in der ersten Halbzeit definitiv auf Augenhöhe“, lobte Union-Trainer Jörg Halfenberg.
Breinig kam gut aus der Kabine. Mohr fand Mbuyi, Niklas Giesen im Union-Tor hielt den Kopfball des Mittelstürmers. Wie aus dem Lehrbuch fiel das 3:1. Shiraishi und Mbuyi spielten sich per Doppelpass in den Rücken der Viererkette, der Japaner legte flach in die Mitte, wo Niklas Mohr die Kugel humorlos unter die Latte jagte (55.). „Sie machen vier Tore, von denen drei Tore des Monats werden könnten – das ist schon eine krasse Ausbeute“, zollte Halfenberg dem Gegner Respekt. Sein Team kam nach dem Wechsel nicht mehr zu Gelegenheiten der Güteklasse wie in Halbzeit eins. Nach einer Freistoßflanke von Shady Emara besorgte Mbuyi kurz vor Schluss das vierte Tor für den Spielverein (86.), der am kommenden Sonntag Verfolger Zülpich zum Topspiel erwartet.
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