Ein Tor reicht – Staig II macht es unnötig spannend

„Ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss“ könnte man einerseits sagen und drei Euro ins Phrasenschwein zahlen. Andererseits könnte man auch schreiben, dass sich das Staiger Team 2 sehr schwer gegen Altheim II tat.

Am Samstagnachmittag waren die Staiger bei der „Mannschaft der Stunde“ der Kreisliga B zu Gast und diese machte ihrem Namen alle Ehre. Es wartete nämlich eine harte Nuss auf die Amann-Elf, trotzdem siegte man verdientermaßen mit 1:0. Von Beginn an wollte man das Zepter des Handelns in den Griff nehmen und die Gastgeber früh attackieren. Die Altheimer agierten vermehrt mit langen Bällen und hielten robust im Zweikampf dagegen. Dies gelang ihnen soweit auch ganz gut, bis auf die 10.Minute, als Niklas Rommel auf die Reise geschickt wurde, mustergültig querlegte und Jonas Ott nur noch einschieben musste. In Halbzeit 2 waren die Staiger Aufsteiger dann noch dominanter und kamen zu etlichen guten Einschussmöglichkeiten, welche allerdings allesamt nicht den Weg ins Tor fanden. So machte man es bis in die Schlussphase unnötig spannend, bis am Ende der Auswärtssieg aber in trockenen Tüchern war. So reichte am Ende ein Tor gegen einen guten Gegner um die Ungeschlagen-Serie auszubauen.