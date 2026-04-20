Ein Tor reicht für weitere 3 Punkte

Unsere Mannschaft kam gut in die Partie und fand schnell ihren Rhythmus. In einer insgesamt kampfbetonten Begegnung präsentierten sich unsere Damen zweikampfstark und hielten dem körperlichen Einsatz der Gegnerinnen konsequent stand. Bereits in der 11. Minute fiel das frühe 1:0, als Eva-Maria Pfau nach einer starken Vorlage von Isabelle Gschwind den Ball sicher im Tor unterbrachte. Auch in der Folge blieb das Spiel intensiv, mit vielen Duellen im Mittelfeld. In der 18. Minute bot sich Jana Weber eine gute Torchance, die knapp über das Tor ging. Kurz vor der Halbzeit kamen auch die Gegnerinnen noch zu einer Möglichkeit auf den Ausgleich, die jedoch ungenutzt blieb, sodass es mit der knappen Führung in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild wie zuvor, ein weiterhin kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig klaren Torchancen auf beiden Seiten. Unsere Mannschaft verteidigte konzentriert und ließ kaum gefährliche Aktionen zu, während offensiv trotz guter Ansätze die ganz großen Chancen ausblieben. Am Ende stand ein wichtiger Sieg, der vor allem durch Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke und eine geschlossene Mannschaftsleistung gesichert wurde.