Der 1. Bocholt trifft am Samstag auf Fortuna Köln. – Foto: Meiki Graff

Ein Tor reicht - Fortuna Köln schlägt den 1. FC Bocholt Regionalliga West: Der FC Bocholt empfängt Fortuna Köln - eigentlich hätte das Spiel schon im September stattfinden sollen.

Es hat bisher einfach nicht sein sollen mit der Begegnung von Fortuna Köln beim 1. FC Bocholt. Am Samstag kommt es schon zum dritten Versuch das Spiel über die Bühne zu bringen. Ein Rückblick: Am 10. September war der ursprüngliche Termin des Regionalligaspiels. Wegen starker Regenfälle sagte die Stadt Bocholt das Spiel spontan ab. Bei den bereits angereisten Kölnern sorgte das verständlicherweise für Ärger. Auch deshalb klagte die Fortuna vor dem Sportgericht, wollte die Punkte am Grünen Tisch holen - der zweite angesetzte Termin fiel dementsprechend auch aus. Beim dritten Versuch im Dezember spielte einmal mehr das Wetter nicht mit.

Nun kommt es also zum vierten Versuch und dieses Mal sollte es wohl wirklich klappen. Auf der Trainerbank des 1. FC Bocholt wird es am Samstag dabei eine Premiere geben: Sven Schuchardt ist neu beim Regionalligisten und gibt am Samstag sein Trainerdebüt für Bocholt. Interessant: In der Saison 2000/01 spielte Schuchardt 33 Mal für die Kölner. Nachdem es unter Interimscoach Marcus John bis zur Winterpause ordentlich lief, beginnt für den 50-Jährigen Neu-Coach am Samstag die Mission Klassenerhalt. Fortuna will weiter klettern Schaut man auf die Tabelle, dann kann Fortuna Köln bisher nicht zufrieden sein: Als Tabellenzehnter ist man weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. Bei näherer Betrachtung fällt aber auf, dass sich die Lage mit Siegen in den zwei Nachholspielen, die noch ausstehen, sehr beruhigen könnte. Im Idealfall könnte es die Kölner innerhalb von zwei Spielen auf den siebten Platz treiben. Allerdings wartet am Samstag zunächst einmal Niederrhein-Aufsteiger Bocholt. Ausgeglichene erste Halbzeit