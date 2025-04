Ein Tor reicht: Anderlingen entscheidet Derby gegen Ippensen für sich

Anderlingen hat das Bezirksliga-Derby gegen Ippensen mit 1:0 für sich entschieden. Nach einer verdienten Pausenführung lag im zweiten Durchgang jedoch der Ausgleich in der Luft. In der Tabelle brachte das Ergebnis beiden Teams keine Veränderung.

Die erste Möglichkeit hatte Brian Müller, der nach einem Laufduell den Ball aus etwa zwölf Metern mit dem Außenrist am herauslaufenden Ippenser Keeper Arne Hauschild, aber auch knapp am Tor vorbei spitzelte (9.). Kurz darauf traf Andre Steffens zwar ins Netz, wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen (17.).

Gefährlich wurden für Ippensen die weiten Einwürfe von Steffens. In der 23. Minute führte ein solcher zu einem geblockten Abschluss von Ole Lemmermann, der Nachschuss von Linus Brunckhorst aus 20 Metern strich knapp am Gehäuse vorbei.

Doch auch Ippensen meldete sich offensiv zu Wort: Marius Schönfeld hatte zwei gute Gelegenheiten zur Führung. Zunächst scheiterte er halbrechts in einem Laufduell mit SVA-Schlussmann Clas Schröder (27.), und nur drei Minuten später setzte er einen Distanzschuss knapp über das Tor.

Brian Müller erzielt das Tor des Tages schon in der 34. Spielminute

Der entscheidende Treffer fiel schon in der 34. Minute: Nach einem präzisen Zuspiel von Ole Lemmermann setzte sich Brian Müller gegen zwei Gegenspieler durch und schob zur Anderlinger Führung ein. „Da haben wir Lemmermann zu viel Raum gelassen“, monierte SVI-Trainer Holger Dzösch eine der wenigen Unachtsamkeiten seiner ansonsten stabilen Defensive.

Kurz vor der Pause bot sich Ippensen nochmals die große Chance zum Ausgleich, doch auch Wyn Weger scheiterte in einer Eins-gegen-Eins-Situation erneut am starken Schröder (42.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SVI mutiger und attackierte früher. Damit hatte der SVA zunächst große Mühe: Die Gastgeber fanden kaum noch den Weg in die Offensive, viele Angriffsbemühungen verpufften bereits im Mittelfeld.

Ippensen erspielte sich nun ein optisches Übergewicht, zwingende Torchancen blieben jedoch aus. Schönfeld kam nach einer Kopfballvorlage von Jannik Dzösch einen Schritt zu spät (48.), ein Schuss von Alexander Wagner wurde geblockt (60.).

In der Schlussphase vergibt Ippensen die Chancen zum Ausgleichstor

Mit der Einwechslung von Ole Brüggmann (63.) kam noch einmal Schwung in die Ippenser Offensive. Bereits zwei Minuten nach seiner Hereinnahme verpasste er das Tor aus zwölf Metern nur knapp. In der 84. Minute war er Initiator der größten Ausgleichschance, doch Dennis Klindworth und Jannik Dzösch verfehlten seine Hereingabe.

So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg des SV Anderlingen im Derby, das nach drei Remis in Folge wieder einen Sieger sah – auch wenn dieser ein Glücklicher war. „Das war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel“, befand SVA-Coach Marco Hendreich nach dem Abpfiff.

SVI-Trainer Holger Dzösch sah sein Team in der zweiten Hälfte klar spielbestimmend: „Es zieht sich aber durch die Saison, dass wir aus einer ordentlichen Leistung keine klare Torgefahr erzeugen.“

Hendreich bewertete den Spielverlauf differenzierter: „Ippensen hat über die gesamte Spielzeit gut verteidigt. In der ersten Halbzeit haben wir trotzdem Lösungen gefunden, in der zweiten wurden wir in unseren Aktionen zu unpräzise.“