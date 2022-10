– Foto: Bernward Seipel

Ein Tor muss her Ladehemmung? Aktuell will die Kugel beim SV Eintracht Eisenberg nicht so richtig in des Gegners Kasten. Die vergangenen drei Spiele blieb die Mannschaft von Andreas Kittner ohne eigenen Treffer.

„Wer ein Spiel gewinnen will, muss mindestens ein Tor schießen.“ Eine Weisheit, mit der man wahrscheinlich selbst am Biertisch niemanden mehr vom Hocker reißt. Stimmen tut es aber trotzdem. Genau das gelang den Kickern des SV Eintracht Eisenberg in den letzten drei Spielen (Sondershausen, Struth, Arnstadt) nicht.

„Wenn ich die Spiele Revue passieren lasse, hatten wir gegen Sondershausen schon einige gute Chancen. Gegen Struth war das nicht so und gegen Arnstadt hatten wir wieder Möglichkeiten. Eigentlich sind wir immer für ein Tor gut. Das war schon mein Eindruck in der Vorbereitung und zu Beginn der Saison. Momentan ist es leider nicht so“, sagt Eisenbergs Trainer Andreas Kittner.