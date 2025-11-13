Ein Tor mehr schießen als der Gegner,lautet die Lösung des FC Neustadt

Warum klappt es an diesem Wochenende mit einem Sieg? Nein, mit einer solchen Frage kann man Tobias Gutscher nicht überraschen. Auch dann nicht, wenn seine Mannschaft wie in dieser Saison erst einmal über drei Punkte jubeln durfte. "Weil wir ein Tor mehr schießen als der Gegner!" Peng, da ist sie, die Replik des Neustädter Trainers, die an Klarheit nichts zu wünschen übriglässt. Natürlich wird es nicht ganz so einfach sein, dazu gehören schon noch einige weitere Ingredienzien. Das weiß auch Gutscher, doch selbst wenn er länger über die Aufgabe am Wochenende nachdenkt, verliert er seinen grundsätzlichen Optimismus nicht. "Wir werden läuferisch besser als der Gegner sein, mehr Zweikämpfe gewinnen und alles einen Ticken besser machen", listet er auf. So könne es funktionieren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.