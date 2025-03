Ein Tor macht den Unterschied – hochverdienter Erfolg für Staig II

Der Spielbericht der ersten Mannschaft diente beim Duell von Team 2 gegen die SGM Senden-Ay als Blaupause – mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass der Ball einmal im Netz zappelte. Aber von vorne: Im ersten Pflichtspiel des Jahres waren die Amann-Jungs gegen die SGM auf drei Punkte aus. Gegen sehr tiefstehende Gastgeber war man von Beginn an die tonangebende Mannschaft und erspielte sich einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Eine davon fand auch den Weg ins Tor: Nach einem Kopfball von David De Buhr konnte der gegnerische Torhüter nur abklatschen lassen, was Stürmer Patrick Schorer zur Führung nach rund 10 Minuten nutzte. Auch im weiteren Spielverlauf war man klar feldüberlegen, verpasste allerdings den knappen Vorsprung auszubauen. Entweder fehlte die letzte Genauigkeit oder der SGM-Keeper parierte gut. So bangte man bis in die Nachspielzeit um den Auswärtssieg, welcher schlussendlich aber hochverdient ist. Damit bleibt unser Team 2 weiter in der Erfolgsspur, wozu auch sicherlich solche Siege dazugehören.