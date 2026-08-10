Ein Tor genügt: Sportfreunde meistern die Hitzeschlacht von Bartholomä von Hansjürgen Jablonski · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Zum Pflichtspielauftakt wurden die Sportfreunde ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten in einem kräftezehrenden Spiel verdient, aber knapp gegen den B-Ligisten Bartholomä mit 1:0.

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In einer wahren Hitzeschlacht knüpften die Klosterstädter an ihre guten Leistungen aus der Vorbereitung an und bestürmten vom Anpfiff weg das Tor der Gastgeber. Bereits in der 7. Minute stand Neuzugang Nevio Iacobucci goldrichtig und netzte zum Führungstreffer ein. Nur zwei Minuten später hatte Waibel das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss wurde jedoch von der TSV-Abwehr noch auf der Torlinie geklärt.

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Zuvor folgte eine Szene, die im Laufe des Spiel symptomatisch für Sportfreunde wurde. Weida wird von Bartholomäs Torspieler im Strafraum umgerissen, folgerichtig zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Doch Adrian Schwarz zeigte Nerven – und setzte den Ball an die Latte. Auch in der Folge blieb das Tor wie vernagelt, allein Weida scheiterte innerhalb fünf Minuten mit drei Möglichkeiten, das Ergebnis höherzuschrauben. Kurz vor Pausenpfiff zappelte das Leder dann doch noch im Netz der Hauself, aber Kreebs Treffer wurde wegen Abseits die Anerkennung verweigert.

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Nach Seitenwechsel kam der Gastgeber besser ins Spiel, bestimmend blieben aber die Gäste. Trotz tropischer Temperaturen schraubte Lorch das Tempo zunächst nicht herunter und erspielte sich weitere Torgelegenheiten. Sehenswert köpfte Steffen Kreeb im Tiefflug den Ball Richtung Tor, doch der Keeper konnte die Situation entschärfen.

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In der 77. Minute versuchte Trainer Kevin Daboci, frischen Wind ins Spiel zu bringen – nämlich sich selbst –, was beinahe von Erfolg gekrönt worden wäre. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung köpfte Manuel Nusser einen Ball aufs Tor, der von einem Abwehrspieler gerade noch geklärt werden konnte. Auch ein Schuss von Tom Heinrich in der Nachspielzeit wurde auf der Linie gerettet, ebenso blieb Daboci mit einem eigenen Abschluss an einem Abwehrspieler hängen.

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