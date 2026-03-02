Ein Tor für die Galerie im Sportpark Taterbusch

– Foto: Screenshot VfL Wahrenholz

Als sich Patrick Schön in der 29. Minute in die Luft schraubte, schien die Zeit für einen Moment stillzustehen. Mit einem technisch anspruchsvollen Fallrückzieher traf er zur Führung und sorgte für den emotionalen Höhepunkt eines insgesamt souveränen Auftritts des VfL Wahrenholz. Der Treffer vor knapp 150 Zuschauern im Sportpark Taterbusch war nicht nur das 1:0, sondern zugleich das Tor des Tages.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Neumann bestimmte die Partie gegen den FC Schwülper von Beginn an. Defensiv ließ Wahrenholz über die gesamte Spielzeit lediglich eine klare Möglichkeit zu und kontrollierte das Geschehen weitgehend. Neben den drei Treffern erspielte sich das Team weitere hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Nach der Pause erhöhte Marcell Meyer in der 64. Minute auf 2:0. Leon Lenglei stellte in der 71. Minute den 3:0-Endstand her. Spielerisch war nach der langen Winterpause noch nicht alles ausgereift, dennoch zeigte sich die Mannschaft in ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres strukturiert und effizient.