Ein Tor fehlt dem FC Schwaig fürs Halbfinale FUTSAL

Die erste Aufgabe des Tages hatte Spielleiterin Nicoletta Horn, die spontan das Turnier umorganisieren musste. Die SG Eitensheim/Buxheim hatte kurzfristig wegen Spielermangels abgesagt, so dass man keinen Ersatz mehr organisieren konnte. Am Spieltag selbst blieb noch ohne Vorwarnung der SV Ingolstadt-Haunwöhr dem Turnier fern. Es ist nicht das erste Mal, dass Vereine aus Ingolstadt so die Turnierleitung und damit auch andere Mannschaften im Stich lassen. „Leider haben nicht alle die Verlässlichkeit wie die Freisinger oder Erdinger Vereine“, bedauerte Horn.

Mit Sieg, Unentschieden und Niederlage hatten die C-Junioren des FC Schwaig ihre Vorrunde bestritten. Am Ende hatte man das Endspiel um Platz zwei gegen Pfaffenhofen, in dem ein 0:0 nicht reichte. Das war das klassische Taktieren, bei dem der Schütze des ersten Treffers gewonnen hätte. Am Ende fehlte Schwaig eben dieses eine Tor zum Halbfinale, und man erinnerte sich schmerzhaft an Momente, die den Unterschied machten. So lag man gegen den überlegenen Turniersieger DJK Ingolstadt 0:3 hinten und hatte kurz vor Schluss eine Chance zum Ehrentor, was in der Endabrechnung die Runde der letzten Vier bedeutet hätte. Auch beim 3:1 gegen den Gruppenletzten Moosburg hätte man deutlicher siegen können.

In der anderen Gruppe startete Altenerding mit einem 5:1-Feuerwerk gegen Zolling und hatte dann das Schlüsselspiel gegen Scheyern. Die Altenerdinger lagen schnell 0:2 hinten, kämpften sich wieder heran und wollten dann zu viel. Mit einem Remis wären sie mit einem Bein im Halbfinale gestanden.

Letztlich spielten die zwei Erdinger Vertreter Rang fünf aus, der mit einem 2:0 an Altenerding ging. „Wir haben für das Halbfinale zu viele Fehler gemacht“, sagte der Altenerdinger Trainer Steve Zimmermann, „aber der Sieg gegen Schwaig war gut für das Selbstvertrauen.“ Auf der anderen Seite war Schwaigs Coach Alfred Sansone „im Großen und Ganzen zufrieden“. (Nico Bauer)