Ein Tor entscheidet: Wülfrath steigt trotz Sieg gegen Meister ab

Bergisch Born setzt sich durch. – Foto: Andreas Bornewasser

Dramatischer hätte der letzte Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 kaum laufen können: Der 1. FC Wülfrath gewann gegen Meister 1. Spvg Solingen Wald 03, muss aber trotzdem absteigen. Weil der direkte Vergleich gegen den punktgleichen SSV Bergisch Born verloren ging, bleibt Born in der Liga - und Wülfrath geht runter.

Zunächst sah es für Wülfrath nicht gut aus, weil Marco Donato Cirillo die Solinger kurz vor der Pause in Führung brachte (44.). Nach dem Seitenwechsel glich Maik Bleckmann per Foulelfmeter aus (51.), ehe Toni Zupo in der 88. Minute den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Dieser reichte am Ende aber nicht, weil Wülfrath den direkten Vergleich gegen Bergisch Born denkbar knapp verlor: Auf ein 3:2 folgte ein 2:4, in der Summe also 5:6.

Der 1. FC Wülfrath hat am letzten Spieltag alles getan, was sportlich möglich war, und steigt dennoch aus der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 ab. Die Mannschaft von Joscha Weber bezwang Meister 1. Spvg. Solingen Wald 03 mit 2:1, doch weil der punktgleiche SSV Bergisch Born ebenfalls gewann, musste der direkte Vergleich entscheiden.

Der SSV Bergisch Born erledigte seine Aufgabe gegen den SC Velbert und gewann mit 3:1. Zwar geriet Born durch Moritz Overfeld früh in Rückstand (6.), doch Marvin Brüggehoff antwortete nur zwei Minuten später (8.). Noch vor der Pause brachte Marvin Pak die Gastgeber in Führung (37.), ehe Germano Bonanno nach 71 Minuten den Endstand herstellte.

Weil Bergisch Born damit ebenfalls auf 41 Punkte kam, entschied der direkte Vergleich zugunsten des SSV. Der Klub bleibt dadurch in der Landesliga, während Wülfrath trotz des Sieges gegen den Meister auf Rang 14 abstürzt und absteigt.

Die VSF Amern setzten sich bei der SG Unterrath mit 4:1 durch. Luca Dorsch traf doppelt (28., 38.), zudem waren Johannes Hamacher (30.) und Kouki Ozawa erfolgreich (87.). Für Unterrath verkürzte Christian Bus (79.).

Victoria Mennrath gewann mit 2:1 gegen den SC Union Nettetal. Nach der Führung durch Mats Platen (21.) drehten Erjon Duriqi (36.) und Paul Szymanski (85.) die Partie. Dadurch bleiben die Gladbacher ebenfalls ein weiteres Jahr in der Landesliga.

Der FC Kosova Düsseldorf gewann gegen DV Solingen mit 3:2. Naser Ilazi brachte Kosova früh in Führung (12.), ehe Salim El Fahmi die Partie mit zwei Treffern drehte (36., 72.). Taira Tomita glich aus (75.), bevor Blerton Muharremi per Foulelfmeter den Siegtreffer erzielte (81.).

Der ASV Einigkeit Süchteln und der SC Kapellen-Erft trennten sich 1:1. Leonit Popova brachte Süchteln nach 32 Minuten in Führung, ehe Yoshihiro Takemura kurz vor Schluss für Kapellen ausglich (89.). Kapellen beendet die Saison als Tabellenzweiter, Süchteln folgt auf Rang drei.

TSV Solingen siegt, FC Remscheid geht unter

Der TSV Solingen hat sich mit einem 4:2-Erfolg gegen den VfB 03 Hilden II auf 48 Punkte verbessert und seine starke Premierensaison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 weiter veredelt. Dabei erwischten die Gastgeber zwar einen Traumstart, als Cem Cakan bereits nach drei Minuten zum 1:0 traf, doch die Gäste schlugen zurück. Fabio Bachmann glich nach einer Viertelstunde aus, ehe Ben Marcel Jelitte die Hildener in der 23. Minute sogar in Führung brachte. Lange sah es danach aus, als könnte der Tabellen-17. noch einmal für eine Überraschung sorgen. Erst Mitte der zweiten Hälfte bekam der TSV die Partie wieder in den Griff. Luis Reck stellte auf 2:2 (65.), bevor Jannik Weber mit einem Doppelschlag zum Matchwinner wurde. Der Angreifer traf zunächst zum 3:2 (72.) und machte drei Minuten vor Schluss mit dem 4:2 alles klar. Für den TSV bedeutet der Erfolg Rang sechs in der Gesamttabelle Der VfB bleibt mit zwölf Punkten abgeschlagen Vorletzter und verabschiedet sich nach einer schwierigen Saison aus der Liga.

Für den FC Remscheid wurde das vorerst letzte Landesliga-Spiel zu einem bitteren Abend. Bei der DJK Gnadental setzte es eine deutliche 1:8-Niederlage, nachdem die Gastgeber die Partie früh in ihre Richtung gelenkt hatten. Nach dem Führungstor in der 18. Minute legte Gnadental schnell nach. Anas Lambrabti erhöhte auf 2:0 (24.), ehe Carl Mergenthal kurz vor der Pause das 3:0 erzielte (38.). Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Lambrabti das Ergebnis sogar auf 4:0 (40.). Auch nach der Pause ließ die DJK nicht nach. Lambrabti vollendete seinen Dreierpack mit dem 5:0 (65.), ehe Malte Hauenstein nur zwei Minuten später das 6:0 folgen ließ. Stephan Wanneck erhöhte auf 7:0 (71.), bevor die Gäste wenigstens noch zum Ehrentreffer kamen (73.). Für die DJK Gnadental bedeutet der Erfolg einen Sprung auf 46 Punkte und Rang sieben - ein Platz in der Top ten ist zum Abschluss garantiert, damit darf der Aufsteiger zufreiden sein. Der FC Remscheid bleibt bei 27 Punkten und beendet seine Zeit in der Landesliga mit einer schweren Niederlage.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath 2:3

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen 4:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln 2:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath 0:2

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 4:1

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf 4:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental 3:3

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath 2:2



34. Spieltag

Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

Mi., 03.06.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03