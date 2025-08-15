Ein Topteam jagt das nächste

FC Deisenhofen hat in den nächsten Tagen ein anspruchsvolles Programm

Es ist ein hartes Programm, das der FC Deisenhofen derzeit zu bewältigen hat: Nach dem Vorvorjahresmeister, Vorjahresdritten und aktuell Vierten SV Erlbach kam der aktuell Dritte SV Kirchanschöring, nun folgt zum Start in eine Englische Woche am Samstag (14 Uhr) der Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg. „Eine Top-Mannschaft, die mit Sicherheit nicht umsonst da oben steht. Wir haben Respekt“, sagt FCD-Trainer Andreas Pummer vor dem Heimspiel.

Vergangene Saison sah es trotz eines individuell gut besetzten Kaders völlig anders aus bei den Landsbergern: Nach acht Partien hatten sie gerade mal einen Punkt auf dem Konto. Die extremen Startschwierigkeiten rührten wohl auch daher, dass bis auf Kapitän Maximilian Holdenrieder das komplette Spielerpersonal ausgetauscht worden war. Nach sieben Runden übernahm damals Alexander Schmidt das Kommando auf der Trainerbank, führte die Landsberger aus dem Tabellenkeller. In diesem Jahr wurde das Team vom Lech eher punktuell ergänzt, unter anderem mit Stürmer Jeton Abazi, der lange für Türkspor Augsburg auf Torejagd ging, und Verteidiger Jannik Fippl, der viel Regionalligaerfahrung mitbringt. Dass Schmidt, der frühere Coach des TSV 1860 München, nun eine in großen Teilen bereits eingespielte Truppe zur Verfügung hat, ist ein Vorteil. Pummer sieht noch einen weiteren: „Alex hatte jetzt eine komplette Vorbereitung.“ Und so läuft es bei den Landsbergern, die ihre Spitzenposition sicher nicht dem Spielplan zu verdanken haben. So gewannen sie beim starken Aufsteiger FC SF Schwaig 4:3 und beim Mitfavoriten FC Pipinsried 3:2, im Totopokal kickten sie den Regionalligisten Schwaben Augsburg mit 2:1 raus. Auch kleineren Personalproblemen trotzte Landsberg bisher, am Samstag fehlt wohl vermutlich der starke Angreifer Maximilian Berwein aus privaten Gründen, auch Abazi war zuletzt im Urlaub.

Für Pummer spielt das aber keine Rolle: „Wer beim Gegner aufläuft, kann ich nicht beurteilen. Ich will mir auch nicht so viele Gedanken über den Gegner machen. Wir haben unsere eigene Philopsophie.“ Und auch genügend eigene Ausfälle. Neben den Langzeitverletzten (Kopp, Jost, Freitag) muss der FCD-Coach für längere Zeit auf Talent Benedikt Schmidmaier (Bänderriss) verzichten, Innenverteidiger Tobias Nickl ist im Urlaub. Das dürfte Leo Edenhofer einen Platz in der Startelf bescheren, wie Pummer andeutet: „Nach den ersten zwei Spielen, die wir zu null bestritten haben, gab es keinen Grund hinten zu wechseln. Er war in der Herausfordererrolle, hat auf seine Chance gewartet und kann sie jetzt nutzen.“ Auch Stürmer Jan Krettek, der sich zuletzt stets mit der Jokerrolle begnügen musste, könnte bald für sein Engagement belohnt werden: „Er ist einer der wenigen, die in jedem Training 100 Prozent geben.“ Und hundert Prozent Einsatz sind gegen Landsberg laut Pummer Grundbedingung: „Es ist eine physisch sehr gute Mannschaft. Sie sind Erster, haben noch kein Spiel verloren. Da sind die Rollen klar verteilt. Wir müssen hinten wieder konzentrierter agieren, vorne zielstrebig und entschlossen sein. Wenn wir das nicht auf dem Platz umsetzen, haben wir keine Chance.“

FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Köber, Gkasimpagiazov, Semmler, Müller-Wiesen, Schmid, Jung, Schemat, Kretzschmar